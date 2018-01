Mandagens aktier: Fransk overbud sendte Novo ned i rødt C25

Samlet lukkede det danske C25-indeks i 1149,86, hvilket var 0,2 pct. lavere end fredagens lukkeniveau. Rundt om i Europa var der på samme vis beskedne indeksbevægelser, da investorerne ikke havde meget nyt at skulle forholde sig til.

- Vi står på tærsklen til for alvor at sætte gang i regnskabssæsonen og få nogle prognoser for 2018 fra flere af selskaberne, så det er nogle væsentlige impulser, vi mangler i øjeblikket.

- Den næste tid kan også give nogle indikationer om, hvorvidt de øjeblikkeligt høje kursniveauer kan retfærdiggøres, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank.

For Novo Nordisk sluttede mandagen med et kursfald på 0,6 pct. til 345,55 kr. Det hængte sammen med, at selskabet var blevet overbudt af sin franske konkurrent Sanofi i kapløbet om Ablynx, som blandt andet arbejder med sjældne blødersygdomme.

- Novo har en udfordring på det her område, i og med at Roche kommer på banen med et produkt, som forventeligt vil erodere salget af Novoseven en del.

- Så Novo skal have lukket det hul og formentlig via et opkøb. Der var Ablynx en oplagt mulighed, men nu har Novo nok misset den mulighed. Det er i vores verden marginalt negativt, siger Martin Munk.

Efter buddet fra Sanofi meddelte Novo Nordisk, at det ikke vil forhøje sit bud på Ablynx, men vil fortsætte sit eksisterende forskningssamarbejde med biotekselskabet.

Den danske medicinalaktie fik desuden hævet sit kursmål af Carnegie, som nu sætter det til 405 kr. od 340 kr., uden at der blev pillet ved købsanbefalingen.

NORSK ANBEFALING AF FLSMIDTH

Også FLSmidth fik nyt fra analytikerfronten, da ingeniørselskabet frem over bliver dækket af DNB, som starter med at anbefale "køb" og sætter kursmålet til 410 kr. FLSmidth-aktien faldt 0,9 pct. til 360 kr.

Herudover fik transport- og logistikvirksomheden DSV løftet kursmålet af Morgan Stanley til 610 kr. fra 555 kr., samtidig med at den positive "overvægt"-anbefaling blev gentaget. DSV-aktien sluttede 0,3 pct. højere til 493,80 kr.

Nordea var også i rækken af selskaber, der fik nyt fra analytikerne, da banken fik sænket anbefalingen af RBC Capital Markets til den neutrale "sector perform" fra tidligere "outperform", mens kursmålet røg ned til 83,94 kr. fra 94,84 kr.

Banken, som sluttede 0,2 pct. højere til 74,46 kr., præsenterede i sidste uge et regnskab, som lå til den skuffende side.

Uden for eliteindekset fik forsikringsselskabet Topdanmark sænket sin anbefaling af Carnegie oven på sidste uges regnskab, der viste sig bedre end ventet målt på de økonomiske resultater.

Efter regnskabet mener Carnegie, at investorerne bør beholde aktien frem for at købe den. Til gengæld blev kursmålet løftet til 305 kr. fra 290 kr. for Topdanmark-aktien, som steg 1,7 pct. til 293 kr.