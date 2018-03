Mandagens aktier: Endte med fald efter lang tid i grønt

. A.P. Møller-Mærsk steg mandag i et ellers faldende marked, efter at rederiet fik hævet anbefalingen. Samtidig var blødere toner fra USA mod Kina i weekenden med til at give en positiv virkning.

Vestas vandt en ordre i Italien, og aktien steg. I den anden ende lå Genmab med et fald på 1,6 pct. til 1242 kr..

Det danske eliteindeks, C25, dykkede mandag 0,45 pct til indeks 1104,96, og det var, på trods af at det danske indeks længe så ud til at skulle ende dagen med grønne tal.

Steven Mnuchin, der er amerikansk finansminister, sagde ifølge CNN Money i weekenden, at han håber, USA og Kina kan nå frem til en aftale, der kan afværge toldstigninger.

Usikkerheden er dog stadig at spore, vurderer senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.

- Det gav lidt ro på, men usikkerheden lurer helt sikkert under overfladen. Vi får en lidt pludselig bevægelse uden nyheder, fordi der stadig er en usikkerhed i markedet. Jeg tror desværre, at vi skal vænne os til, at der er noget volatilitet i markedet, siger Martin Munk til Ritzau Finans.

MÆRSK I TOP DET MESTE AF DAGEN

Mærsk fik hævet anbefalingen hos finanshuset Berenberg til "hold" fra "sælg". Kursmålet for B-aktien blev fastholdt på 10.000 kr. Mærsk-aktierne lå i toppen af C25, hvor B-aktien endte 1,3 pct. oppe i kurs 9400 kr., mens A-aktien steg 1,1 pct. til 8910.

Retorikken blev ikke blevet optrappet mellem USA og Kina i weekenden, og det var godt nyt for særligt rederierne, vurderer Christian Thatje, der er aktiehandler i Sydbank.

- Det er blandt andet Mærsk, der nyder godt af det, samtidig med at Berenberg har hævet anbefalingen. Det samme sker med D/S Norden. Det er et klassisk billede på udviklingen af en handelskrig, siger han.

Aktien i D/S Norden endte med en stigning på 1,7 pct. til 110,5 kr.

VESTAS VANDT ORDRE I ITALIEN

Vestas-aktien lå også med i toppen af indekset mandag. Det skyldtes, at vindmølleproducenten offentliggjorde en vunden ordre i Italien.

- Vestas kom med en ordre på omkring 50 megawatt, og det er, hvad aktien reagerer på. Det er generelt meget tyndt med nyheder, så der skal måske ikke så meget til for at skabe noget eufori hos nogle investorer i de her dage, siger Thatje.

Ordren lød på 51 megawatt (MW), og det var Fri-El Spa, der placerede ordren. Sammen med ordren vandt selskabet også en vedligeholdelseskontrakt på to år.

Vestas-aktien steg 0,9 pct. til 440,7 kr.

WILLIAM DEMANT UNDER LUPPEN

Storbanken HSBC tog et kig på William Demant, og banken blev mere positiv omkring aktien, da anbefalingen blev hævet til "hold" fra "reducer", skrev Reuters. Samtidig blev kursmålet hævet til 195 kr. fra 153 kr.

William Demant faldt 0,5 pct. til 221 kr.

Der var også nyheder blandt sidepapirerne mandag.

Fast Ejendom Danmark ansatte Torben Schultz som ny administrerende direktør i selskabet, hvor han skal afløse Lars Frederiksen, der meldte sin afgang i december. Aktien steg 1,1 pct. til 89 kr.

FLERE AKTIER HANDLEDE UDEN RET TIL UDBYTTE

Mandag fragik retten til udbytte desuden fra tre selskaber uden for C25.

Det drejede sig om Simcorp, hvor der fragik 6,50 kr. Hos Banknordik blev aktien mandag handlet uden retten til et udbytte på 4 kr., mens Brdr. A&O Johansen handlede eksklusive retten til et udbytte på 6 kr. per aktie.

Mandag faldt Simcorp 1,1 pct. til 408,8 kr., Banknordik faldt 1,4 pct. til 108,5 kr., mens Brd. A&O Johansens aktie dykkede 0,9 pct. til 352 kr.

/ritzau/FINANS