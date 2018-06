Mandagens aktier: Danske Bank trækker markedet frem

. Der er positiv stemning på det danske aktiemarked mandag, hvor bankerne er blandt de mest stigende efter positiv omtale fra udenlandske finanshuse.

Weekendens G7-møde mellem flere af verdens stormagter sluttede kaotisk, da USA's præsident, Donald Trump, trak sin støtte til en fælles erklæring, som kunne have mindsket risikoen for en eskalerende handelskonflikt.

På aktiemarkedet lader det ikke til at påvirke investorerne synderligt, og C25-indekset stiger 0,4 pct. til 1116,36.

- Der var ikke noget på det møde, som ikke var inden for det forventede, og derfor har vi ikke set nogen større reaktion på markederne. Nu kigger vi frem mod, hvad der sker i morgen på mødet mellem Nordkorea og USA, siger aktiechef Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier.

Blandt de danske selskaber er Danske Bank i toppen med en stigning på 1,2 pct. til 216 kr., efter at Goldman Sachs har indledt dækning af aktien med en købsanbefaling og et kursmål på 293 kr.

Jyske Bank er i samme luftlag, og her kommer rygstødet fra Morningstar, som har hævet anbefalingen til "køb" fra "hold". Aktien stiger 1 pct. til 344,50 kr.

Lundbeck er ligeledes med i førerfeltet, efter at medicinalselskabet fredag offentliggjorde positive resultater med depressionsmidlet Brintellix på det japanske marked.

- Det var forventet, at Lundbeck ville komme med positive resultater, men det er alligevel ganske flot, at de får de her data, siger Tue Østergaard.

Midlet er allerede godkendt i USA og Europa, og Lundbeck regner med at indsende en registreringsansøgning senere i år til sundhedsmyndighederne i Japan. Lundbeck-aktien stiger 0,9 pct. 455 kr., hvilket vil være lukkerekord, hvis det holder resten af dagen.

I bunden af indekset er Novo Nordisk at finde, hvilket også var tilfældet fredag, hvor Børsen erfarede, at medicinalkæmpen overvejer en fyringsrunde på op mod 3000 ansatte, som skal dæmme op for prispres på det amerikanske marked.

Derudover er der angiveligt overvejelser om at droppe det langsigtede mål om at øge driftsoverskuddet med gennemsnitligt 5 pct. om året,

- Der er fortsat røre omkring Novo, hvor man forsøger at tolke på, om de ender med at skære i de langsigtede forventninger. Vi tror det ikke, for de blev allerede sat i 2016, og det er velkendt, at der er en udfordring med øgede rabatter i USA, siger Tue Østergaard.

Novo-aktien faldt fredag 1,7 pct., mens den mandag bakker 1 pct. til 282,70 kr.

Pandora er også i bunden af C25-indekset. Goldman Sachs har sænket kursmålet til 560 kr. fra 670 kr., og aktien falder 0,8 pct. til 498,50 kr.

/ritzau/FINANS