Mandagens aktier: Danske Bank tog igen bunden i afventende marked

For det samlede eliteindeks, C25, sluttede mandagen med et fald på 0,1 pct. til indeks 1135,44. Det skete i et generelt stille dansk aktiemarked, som stadig så ud til at holde skarpt øje med handelsstridighederne mellem USA og Kina, der sent fredag nåede et nyt højdepunkt, da præsident Donald Trump truede med told på samtlige varer fra Kina.

Men mandag ved dansk børslukning var det fortsat bare trusler, ligesom der ikke var kommet noget officielt om den omgang ekstra told, der var meget snak om i sidste uge. Det sørgede for, at de generelle markedsbevægelser dagen igennem forblev små.

Blandt de danske aktier faldt Danske Bank mest med et tab på 2,9 pct. til 171,80 kr. Mandag kunne banken oplyse, at den onsdag i næste uge vil offentliggøre konklusioner fra den interne rapport om hvidvasksagen, som har fået en del opmærksom gennem et stykke tid.

Senest beskrev The Wall Street Journal i fredags, at banken er i færd med at undersøge transaktioner for i alt 150 mia. dollar - 960 mia. kr. - ud af sin estiske afdeling i 2007-2015.

- Det er jo vanvittige beløb, der nævnes, og det er alt andet lige en skandale, når vi er oppe i de her dimensioner. Nu må vi se, hvor meget, der reelt kan henføres til decideret hvidvask, men det er selvfølgelig noget, der skræmmer folk lidt. Og det er nok den reaktion, vi ser, siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

Danske Bank-aktien, som fredag tabte 4,2 pct. i forlængelse af historien fra The Wall Street Journal, fik desuden sænket både anbefaling og kursmål af Kepler Chevreux, så anbefalingen nu lyder på "hold" mod før "køb", mens kursmålet er reduceret til 191 kr. fra 240 kr.

GENMAB FALDT EFTER SÆNKET ANBEFALING

I den tunge ende af eliteindekset fandt man også Genmab, der faldt 1,9 pct. til 1043,50 kr., efter at biotekselskabet fik sænket anbefalingen af Bank of America - Merrill Lynch til "underperform" fra "neutral", mens kursmålet blev skåret til 1170 kr. fra 1295 kr.

I en analyse skrev bankens analytikere, at selv om de stadig ser positivt på udsigterne for Genmabs kræftmiddel Darzalex, så er potentialet ifølge analytikerne stort set indregnet i aktiekursen.

Fald var der ligeledes til Mærsk-aktierne, der ellers tidligere havde været med i den positive ende af eliteindekset som følge af positive meldinger fra den franske konkurrent CMA CGM, som venter en bedre overskudsgrad på grund af løftede fragtrater og vedvarende volumen.

- Man kan sige, at i og for sig er det vel egentlig altid positivt, når det går godt for konkurrenterne, hvis det altså ikke sker på bekostning af én selv, siger Nikolaj Holmsgaard.

Den positive reaktion på udmeldingen varede dog ikke ved for Mærsk-aktierne, og for B-aktien sluttede dagen med et tab på 0,8 pct. til 9052 kr.

DEFENSIVE PAPIRER TOPPEDE

I den positive ende af eliteindekset sluttede flere af de selskaber, som ikke er lige så påvirkede af konjunkturskifte - også kendt som defensive selskaber. Heriblandt fandt man Chr. Hansen med et plus på 1,6 pct. til 628,80 kr., Ambu med et plus på 1,5 pct. til 215,20 kr. og Novo Nordisk med et plus på 0,8 pct. til 311,55 kr. For alle tre selskaber var der ikke større umiddelbare nyheder mandag.

Uden for eliteindekset fortsatte den gode stemning omkring Zealand Pharma efter torsdagens sene nyhed om et salg af biotekselskabets royalty- og milepælsrettigheder til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Fredag steg aktien 16,5 pct., og mandag lagde den yderligere 4,7 pct. til, så en aktie kostede 11 kr.