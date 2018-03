Mandagens aktier: Bavarian blev sendt i skammekrogen efter regnskab

C25-indekset endte 0,2 pct. højere i 1140,79, og Bavarian Nordic endte klart nederst med et dyk på 11,9 pct. til 219 kr.

Selskabets forventninger til 2018 er en omsætning på 500 mio. kr. og et underskud på driften (EBIT) på 385 mio. kr. mod henholdsvis 1370 mio. kr. og et overskud på 353 mio. kr. sidste år.

- Forventningerne var helt klart til den svage side, men jeg er lidt overrasket over, at den skal ned med så meget.

- Man skal huske på, at der er en del investorer, som er short i aktien, og de forsøger givetvis at sparke til den, siger aktiehandler Christian Thatje fra Sydbank.

Mandagens kursfald var det største siden 15. september sidste år, hvor aktien faldt 48 pct., efter at et afgørende forsøg med det daværende flagskibsprodukt, kræftmidlet Prostvac, var floppet.

AMBU I FOKUS

I toppen af C25 sluttede Ørsted med en stigning på 1,8 pct. til 391,90 kr., uden at der var nyheder fremme om energiselskabet.

Uden for C25 var der fokus på Ambu, som primært tjener sine penge på at fremstille videoskoper, der bruges af læger til at undersøge patienters luftveje.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har bedt flere af Ambus konkurrenter om at indsende dokumentation for, at deres genanvendelige skoper er klinisk forsvarlige.

Det satte positivt fokus på Ambus engangsprodukter, og aktien steg 5,4 pct. til 128,80 kr.

- Det bekræfter i vores øjne Ambus gode position, og det giver mulighed for at sælge en masse Ascope (Ambus engangsskop, red.). Det er positivt, og markedet tager godt imod det, siger aktiechef Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier.

PARKEN MED LAVERE OVERSKUD

Parken Sport & Entertainment, der ejer FCK, Lalandia og fitness.dk, offentliggjorde et årsregnskab, der bød på mere end en halvering af resultaterne i 2017 - blandt andet som følge af manglende deltagelse i Champions League og større underskud i fitness.dk. Aktien steg 2,9 pct. til 71 kr.

Syv banker med Sydbank og Spar Nord som de største solgte mandag investeringsselskabet Valueinvest Asset Management i Luxembourg til australske Macquarie, hvilket førte opjusteringer med sig.

Sydbank-aktien faldt 0,3 pct. til 236,20 kr., mens Spar Nord steg 0,7 pct. til 69,50 kr.

Torm fik et klap på skulderen af Carnegie, der løftede anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold". Aktien steg 2,5 pct. til 48,10 kr.

Tekstilvirksomheden Gabriel kunne fortælle, at det er tæt på et salg af selskabet Gabriel Ejendomme, hvilket ventes at føre en opjustering med sig senere i år. Aktien steg 1,5 pct. til 526 kr.