Mandagens aktier: Ambu og Danske faldt i nervøst og afventende marked

Bekymringer om handelsspændingerne mellem USA og Kina satte mandag pres på de danske aktier, hvor blandt andet Ambu og Danske Bank sluttede med kursfald.

Samlet bakkede det danske eliteindeks, C25, med 0,8 pct. til 1117,94. Forinden havde der også været brede kursfald i Asien, ligesom det amerikanske aktiemarked lå til fald ved dansk børslukning.

Ifølge Otto Friedrichsen, aktiestrateg i Formuepleje, hang investorernes nervøsitet ikke så meget sammen med, at USA som ventet havde indført en ny omgang ekstratold på kinesiske varer for 200 mia. dollar. I stedet havde bekymringen rod i, hvad der kommer til at ske fra nu af.

- Vi venter stadig på en officiel erklæring omkring ekstratolden på 60 mia. dollar fra kinesisk side, og så venter vi selvfølgelig også på, hvad Donald Trump gør efterfølgende. Han har før sagt, at kommer der en gengæld fra Kina, så er de sidste 267 mia. dollar også aktive i forhold til at indføre ekstratold på kinesiske varer.

- Fokus er derfor lige nu på, hvordan der kommer til at blive gjort gengæld. Der har kineserne været ude at sige, at så længe der bliver pålagt ekstratold på kinesiske varer, så er der ikke miljø for en dialog med USA. Og det er problematisk, for uden dialog ser det meget svært ud i forhold til at løse den her handelskonflikt, siger Otto Friedrichsen.

Herhjemme var nervøsiteten omkring handelskonflikten også med til at lægge pres på blandt andet Mærsk, da koncernen er følsom over for globale handelsstridigheder. Selskabets B-aktie faldt mandag 1,2 pct. til 9320 kr., mens A-aktien sluttede 1,1 pct. lavere i 8720 kr.

AMBU FALDT EFTER STIGNING FREDAG

Ambu faldt ligeledes og gik ned med 0,7 pct. til 187 kr. Fredag lukkede medicoselskabet i toppen af det danske marked som følge af en rebalancering af FTSEs europæiske mid cap-indeks, hvor aktien er blevet tillagt mere vægt.

Også Danske Bank var med i bunden af det danske eliteindeks, hvor aktien tabte 2,2 pct. til 166,35 kr.

Banken fortsatte med at være i fokus efter sidste uges offentliggørelser fra dens egen undersøgelse af hvidvasksagen, og mandag oplyste Finanstilsynet, at den europæiske banktilsynsmyndighed EBA i denne uge vil se nærmere på det danske tilsyns håndtering af sagen.

Desuden kunne Handelsbanken fortælle, at den genoptager sin dækning af Danske Bank-aktien med den negative "reducer"-anbefaling og et kursmål på 180 kr.

Coloplast blev ligeledes påvirket af analysenyt, da Berenberg sænkede anbefalingen af medicoaktien til "sælg" fra "hold", mens kursmålet er fastholdt på 560 kr. Mandag faldt Coloplast-aktien 1,4 pct. til 641,80 kr.

LUNDBECK STEG PÆNT UDEN NYHEDER

I toppen af det danske eliteindeks endte Lundbeck - uden umiddelbare selskabsspecifikke nyheder - med et plus på 1,6 pct. til 387,40 kr. Også Bavarian Nordic lå godt til med et plus på 1,4 pct. til 176,15 kr., efter at Carnegie har genoptaget dækning af den aktie med anbefalingen "køb" og et kursmål på 245 kr.

En lille stigning på 0,5 pct. til 419,20 kr. blev det til for energiselskabet Ørsted. Ifølge Finans kan aktionærerne måske se frem til et ekstraordinært milliardudbytte, da analytikere vurderer, at der efter frasalget af halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1 og det kommende frasalg af elnettet i Hovedstaden kan komme en ekstra udlodning.

Endelig var der ekstra interesse omkring nogle af forsikringsselskaberne, da Danske Markets løftede anbefalingen af både Alm. Brand og Topdanmark til "køb" fra "hold".

Hertil løftede Danske Markets kursmålet for Topdanmark til 320 kr. fra 300 kr., mens kursmålet for Alm. Brand stadig lyder på 64 kr.

I øvrigt gentog Danske Markets sin anbefaling "køb" af Tryg-aktien, der fik kursmålet justeret op til 180 kr. fra 175 kr.

Mens Tryg-aktien steg 0,7 pct. til 161,70 kr., gik Alm. Brand-aktien og Topdanmark-aktien op med henholdsvis 2,4 pct. til 56,70 kr. og 2,8 pct. til 291,40 kr.

/ritzau/FINANS