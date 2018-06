Mandagens aktier: Ambu endte i toppen af rødt eliteindeks

- Ambu ryger lidt frem og tilbage i manegen og er drevet af analyser. I sidste uge var det Nordea, der kom med en salgsanbefaling - i dag var det JPMorgan, der kom med en ny analyse, der fik aktien til at stige, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

Amerikanske JPMorgan indledte ifølge Bloomberg News dækning af aktien med anbefalingen "overvægt" og et kursmål på 312 kr. Ambu har nu været at finde i C25 siden mandag den 18. juni - og fredagen inden lå prisen på en aktie på 212,60 kr.

RØDE MARKEDER PÅ HANDELSKRIGSUDSIGT

Der var flere aktier med et minus foran dagens udvikling end det modsatte i C25 - og det var en dag med kursfald rundt i Europa med udsigt til en eskalering af handelskrigen.

- Det er det billede, der forsat præger markederne. Og Mærsk trækkes med ned - blandt andet af det scenarie. Oveni er det snart den 30. juni, hvor vi kan se, hvordan fragtraterne endte med at gøre det i andet kvartal samlet. Og de var lave, hvilket påvirker aktien, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

Transportaktierne i A.P. Møller-Mærsk og DSV faldt begge, da aktierne traditionelt bliver presset, når der skabes bump på vejen for verdenshandlen.

Mærsk B-aktien faldt mandag 2,7 pct. til 8672 kr., mens DSV mistede 1,5 pct. på kursen til 516 kr.

SOL OVER BRYGGERIER

Royal Unibrew red stille og roligt videre på sidste uges opjustering, og aktien steg med 0,9 pct. til 491,40 kr. Carlsberg nød godt af opjusteringen, og aktien steg med 0,3 pct. til 752,80 kr.

Handelsbanken påpegede i en analyse, at den lune forsommer i de nordiske lande og det russiske VM i fodbold kan præge regnskabet for andet kvartal positivt for den danske bryggerigigant Carlsberg. Og at netop Royal Unibrews opjustering formentlig også er godt nyt for konkurrenten med hovedsæde i Valby.

- Det er elementet af efterspørgslen efter drikke med kulsyre, der spiller ind. Og mange spekulerer nu i en opjustering fra Carlsberg. Efter vores vurdering, er det realistisk, at bryggeriet kommer med en, siger Tue Østergaard.

Carlsberg offentliggør tallene for årets andet kvartal i august.

Desuden har analytikerne hos Bryan Garnier hævet anbefalingen for aktien i Carlsberg til "neutral" fra "sælg", mens kursmålet samtidig er blevet løftet til 735 kr. fra 710 kr., skriver nyhedsbureauet Reuters.

MEDICINAL MED I TOPPEN

Genmab steg mandag med 0,9 pct. til 1994 kr. uden nyt - og også Novo Nordisk endte i plus. Koncernens kombinationsmiddel Xultophy til behandling af type 2-diabetes er bedre til at regulere blodsukkeret end et middel fra konkurrenten Sanofi, når det bliver givet som supplement til et diabeteslægemiddel i tabletform.

Det fremgik af resultaterne fra et studie, der går under navnet DUAL IX, oplyste Novo i en pressemeddelelse i forbindelse med den årlige kongres i det amerikanske diabetesselskab, American Diabetes Association, ADA, i weekenden.

- Novo klarer det ret flot i dag, for ser man på medicinalaktierne i Europa, ligger de til et fald på 1 pct. Det er meldingen fra ADA, der løfter aktien, og jeg venter, at det også kan give lidt medvind de kommende dage, siger Mads Zink.

Nordea har i øvrigt hævet kursmålet for Novos aktie med 16 kr. til 380 kr., fremgår det af Bloomberg News. Novo Nordisk faldt med 0,2 pct. til 300,35 kr.

I bunden af indekset endte Bavarian Nordic med et fald på 4,8 pct. til 189,40 kr. Ifølge Mads Zink skyldtes faldet en storsælger fra udlandet.

Vestas fik hevet flere ordrer hjem mandag - 97 megawatt til Ukraine, 14 megawatt til Tyskland og 50 megawatt til Norge.

- Vestas ligger tæt på forventningerne til ordreindgangen i andet kvartal. Vi er tilfredse, med det vi har set hidtil - og i de sidste dage af juni skal der nok komme flere ordre, siger Mads Zink.

Trods de nye underskrifter i ordrebogen faldt Vestas med 1,8 pct. til 403,60 kr.