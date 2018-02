Malmø udsteder nye grønne obligationer for 1,3 mia. svenske kroner

Malmø lancerede i morges grønne obligationer til en værdi af 1,3 milliarder svenske kroner på London-børsen, skriver News Øresund. Klokken 8:00 onsdag morgen åbnede Malmø Kommunes borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh, London Stock Exchange ved at ringe med klokkerne i børshuset på Paternoster Square i London. Det skriver Malmø Kommune i en pressemeddelelse.

De grønne obligationer adskiller sig fra andre obligationer ved, at Malmø garanterer, at de lånte penge bruges til at finansiere grønne investeringer i byen. De, som investerer i de grønne obligationer, loves at få direkte indblik i de grønne investeringer. Obligationerne, som udstedes i dag i London, har en værdi på 1,3 milliarder svenske kroner og udgør cirka 13 procent af Malmøs totale låntagning.

Den 29. november forrige år udstedte Malmø Kommune sine første, grønne obligationer i samarbejde med Handelsbanken. Dengang var interessen for de grønne obligationer dobbelt så stor, sammenlignet med antallet af tilgængelige obligationer. Resultatet blev en lavere rente for Malmø Kommune. Nu udvides satsningen på grønne obligationer via lanceringen i London. Malmøs grønne investeringsportefølje er på i alt cirka 3,7 milliarder svenske kroner.

– Byens verdenskendte miljøarbejde skal også gennemsyre byens finansielle arbejde. Lanceringen på London-børsen er blot begyndelsen. Andelen af grøn finansiering vil stige i fremtiden, så det kommer til at være profitabelt at satse grønt, siger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmø Kommunes borgmester, i en kommentar.