Mærsk-rival falder på børsen: Svagt marked gav rød bundlinje

Rederiet, der er den femtestørste spiller på markedet, kom ud af kvartalet med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 205,8 mio. euro, hvilket er en tilbagegang fra 228,5 mio. euro året før-

Det var dog bedre end ventet, da analytikerne ifølge den tyske bank Berenberg havde ventet et EBITDA-resultat på 188 mio. euro. Bundlinjen viste et minus på 66,6 mio. euro mod et plus på 15,4 mio. euro i andet kvartal 2017.

»Udviklingen i fragtraterne, som var lavere end forventet som følge af uformindsket intens konkurrence på markedet, og en svagere dollar havde en negativ effekt på resultaterne,« skriver Hapag-Lloyd selv i regnskabet.

Det tyske containerrederi nedjusterede i juni forventningerne til 2018 som følge af stigende omkostninger og fragtrater, der ikke steg i det forventede tempo, og set i det lys bør tallene for andet kvartal give lidt lettelse hos investorerne, vurderer Berenberg.

»Det er overordnet set et fornuftigt sæt tal, hvilket skulle berolige efter et par vanskelige måneder for virksomheden og industrien,« skriver banken i en analyse.

Hapag-Lloyds omsætning steg i andet kvartal til 2,81 mia. euro fra 2,39 mia. euro i samme periode sidste år, hvilket er trukket op af fusionen med UASC. Der var ventet en omsætning på 2,63 mia. euro.

Antallet af fragtede containere steg 3,9 pct. på organisk basis i første halvdel af året. Tallet for andet kvartal er ikke oplyst, men finanshuset Berenberg estimerer en vækst på 5 pct.

De gennemsnitslige fragtrater per tyvefodscontainer (TEU) var på 1010 dollar i kvartalet mod 1072 dollar i samme periode sidste år.

NYE FORVENTNINGER EFTER STOR NEDJUSTERING

Hapag-Lloyds forventninger til 2018 er et EBITDA-overskud i niveauet 900-1150 mio. euro og et EBIT-overskud i niveauet 200-450 mio. euro.

Forventningerne inden nedjusteringerne var, at resultaterne ville stige markant fra et EBITDA-resultat på 1,2 mia. euro og et EBIT-resultat på 466 mio. euro i 2017.

Nedjusteringen fra Hapag-Lloyd styrkede flere analytikere i, at også Mærsk ville være nødsaget til at skære forventningerne, og det skete tidligere i denne uge.

Mærsks forventninger til 2018 er et EBITDA-overskud på 3,5-4,2 mia. dollar, hvor det tidligere var 4-5 mia. dollar. Mærsk kommer med regnskab for andet kvartal 17. august.

/ritzau/FINANS