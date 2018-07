Mærsk-aktien under kritisk lup: Ni sænkede kursmål på to uger

Rederiet har været voldsomt under pres på grund af de store udfordringer med at få løftet indtjeningen på containertransport.

Især en nylig nedjustering fra branchekollegaen Hapag-Lloyd har givet skepsis om branchens evne til at tjene penge, og Mærsk-aktien ligger tirsdag tæt på 20 pct. under niveauet fra for en måned siden.

I samme periode har ni forskellige analytikere skruet ned for deres kursmål for Mærsk-aktierne. I snit har de skåret 1500 kr., eller cirka 12 pct., fra, viser en gennemgang foretaget af Ritzau Finans.

Seneste i køen er franske Exane BNP Paribas, der tirsdag kryber til korset og skærer 23 pct. af sit kursmål for rederiet. Nu hedder det 11.500 kr. mod tidligere 15.000 kr., viser data fra Bloomberg.

Det er dog stadig et af de mest optimistiske kursmål for Mærsk, som tirsdag eftermiddag handles i en kurs lige omkring 8000 kr. for B-aktien.