Lundbeck-partner vil købe irsk selskab for over 350 mia. kr. - citat

Den japanske medicinalkoncern Takeda er angiveligt klar til at lægge en gigantisk sum for irske Shire, skriver Reuters med henvisning til kilder tæt på sagen.

Takeda skulle være parat til at betale 46,50 pund per aktie, hvilket værdisætter Shire til 42,4 mia. pund - eller omkring 362 mia. kr. Hvis handlen går igennem, vil det være en af de største i japansk historie.

Takeda annoncerede i slutningen af marts, efter at britiske medier havde fået nys om sagen, at selskabet var interesseret i at købe Shire, og ifølge britisk lov skal det senest 25. april komme med et officielt bud eller trække sig.

På aktiemarkedet lå Shire-aktien i 30,70 pund, inden Takedas købsinteresse blev kendt, men den er efterfølgende steget til 37,54 pund ved onsdagens lukning af aktiemarkedet.

Efter Reuters' historie er aktien klatret yderligere 7,2 pct. i torsdagens handel til 40,24 pund.

Shire udvikler medicin rettet mod sjældne sygdomme - herunder kræft-, bløder- og nervesygdomme. Selskabet har danskeren Flemming Ørnskov som administrerende direktør.

Takeda udvikler blandt andet medicin til kræftbehandling og sygdomme i centralnervesystemet, hvor det har et samarbejde med danske Lundbeck om antidepressivmidlet Brintellix.