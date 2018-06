Lille stigning i olieprisen og splittelse mellem Opec-lande

Tirsdag morgen koster en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, 76,45 dollar mod 75,92 dollar mandag eftermiddag, og samtidig koster en tønde af den amerikanske WTI-olie 66,18 dollar mod 66,10 dollar mandag eftermiddag.

I markedet bliver der holdt øje med, om Saudi-Arabien og Rusland lykkes med at samle tilslutning til et forslag om at løfte barren for, hvor meget landene i oliekartellet må producere. Det ser imidlertid ud til at være blevet sværere, efter at Irak er gået med i det kor, som er imod forslaget. I forvejen er både Venezuela og Iran modstandere af forslaget om øget produktion.

»Da Opec fungerer på baggrund af konsensus, så kan det kommende Opec-møde ende med ikke at give klar besked omkring en forøgelse af produktionsbegrænsningerne, hvis Saudi-Arabien og Rusland ikke lykkes med at få lande som Irak og Iran over på deres side,« siger Takayuki Nogami, der er cheføkonom hos Japan Oil, Gas & Metals National, til Bloomberg News og tilføjer:

»Men Saudi-Arabien og Rusland vil nok prøve at øge deres produktion uanset.«

I forhold til mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jung-un, er det tirsdag morgen endnu ikke til at sige med sikkerhed, om der kommer en håndfast aftale ud af den historiske begivenhed.

Ender mødet med et fredsommeligt udbytte, kan det ende med til at give noget mere ro i olieprisen på sigt frem for større uro, som en eskalering af forholdet ville medføre.

På markedet for ædelmetaller er der tirsdag morgen et lille fald i guldprisen, da en ounce guld koster 1297,58 dollar mod 1298,13 dollar mandag eftermiddag.

Og i markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 7222,50 dollar mod 7222 dollar mandag eftermiddag.

/ritzau/FINANS