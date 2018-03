Life science-investeringer løfter Novo Holdings afkast til 20,7 milliarder

Selskabet, der er ejet af Novo Nordisk Fonden, kom ud af 2017 med et afkast på 20,7 mia. kr., hvilket er en stigning fra 8,4 mia. kr. året før.

Omkring halvdelen af afkastet kommer fra investeringer i selskaber inden for life science-branchen, hvor Novo Holdings' resultater blandt andet er trukket op af aktieposter i ingredienskoncernen Chr. Hansen, tyske Evotec og amerikanske Inogen.

Det giver et samlet afkast på 24 pct. i den del af porteføljen, hvilket følger et negativt afkast på 4 pct. i 2016.

Ifølge Novo Holdings er 2017-resultatet markant bedre end det benchmark, selskabet måler sig op mod, som kunne fremvise et afkast på 5 pct.

Derudover stammer 6 mia. kr. af resultatet i 2017 fra Novo-gruppen, der tæller Novo Nordisk, Novozymes og NNIT.

Det er et fald på 1,1 mia. kr. fra året før, men det skyldes ifølge Novo Holdings, at Novo Nordisk i 2016 gik over til at betale udbytte halvårligt.

Værdien af Novo Holdings' aktiver lyder på 358 mia. kr., og planen de kommende år er at øge investeringerne i virksomheder uden for Novo-gruppen med særligt fokus på Europa og USA.

»Vi ser en langsigtet positiv trend for life science-industrien og forventer at fortsætte med at øge vores investeringer i de kommende år,« siger Novo Holdings' administrerende direktør, Kasim Kutay, i en kommentar til regnskabet.

»De positive afkast fra vores portefølje af life science-virksomheder samt en række stærke exits og børsnoteringer i de senere år understøtter vores optimisme,« siger han.