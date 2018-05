Langers Skarpe Aktietips: To måneders fest på aktiemarkedet rinder ud

For godt to måneder siden så det rigtig sort ud, men så vendte det hele. Markedet var ikke parat til den store nedtur, og der var fortsat en underliggende optimisme i markedet. Og som bekendt er logikken i aktiemarkedet, at hvis det ikke skal ned, så skal det op.

For europæiske aktier har det – ført an af det tyske DAX indeks – givet et stærkt to måneders rally, som har fået ekstra benzin af både en svækket Euro/USD, og en svagere europæisk økonomi, som udskyder den europæiske centralbanks stramninger.

Nu er billedet ved at ændre sig til det negative

Vi har indenfor de seneste uger ser flere tegn på, at det positive aktiebillede er ved at ændre sig i negativ retning.

For det første er den kortsigtede trend i det toneangivende europæiske indeks, tyske DAX nu ved at vende nedad.

For det andet er der ved at ske et skifte i de ledende indikatorer for USA’s økonomi, der nu viser opbremsningstendenser. Blandt andet afspejles det i Citigroup Economic Surprise index, efter en lang periode med solid fremgang.

For det tredje har det fået den amerikanske obligationsrente til at falde tilbage, samtidig med, at Euro/USD viser tendens til at være bundet. Og dermed er den valutamæssige medvind for europæiske aktier ved at være overstået.

For det fjerde – og det er vigtigt – er de underliggende risikoindikatorer for både europæiske erhvervsobligationer (itraxx Crossover) og amerikanske erhvervsobligationer igen på vej op, efter to måneder, hvor investorerne har taget stadig mere risiko på bøgerne. Begynder de professionelle investorer for alvor at skrue ned for risikoen, går det også ud over aktierne.

Endnu er det for tidligt at vende på en tallerken og skrue markant ned for aktierisikoen

Men som vi allerede nævnte her for en uge siden, er der stadig flere signaler på, at man skal være parat ved salgsknappen.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje har vi fortsat 75 procent af kapitalen investeret i danske aktier og 10 procent i Bear DAX, som er en slags forsikringsafdækning. Udvikler markedet sig yderligere negativt, og kører de vigtige risikoindikatorer mere op i det røde felt, vil vi øge forsikringsafdækningen og skrue ned for aktieandelen. Det kan komme til at ske indenfor de kommende uger.

Udvalgte aktiehistorier dominerer fortsat billedet: Pandora falder, FLS er med på eksplosion i elbiler

De seneste to ugers vindere er SimCorp, Lundbeck og Rockwool, hvoraf vi har to af aktierne i porteføljen. Vi forventer fortsat, at det vil være muligt at udpege nogle vindere, som også vil klare sig godt i negative markeder. Men der er også nogle store tabere.

Pandora er over de seneste to uger faldet 28 procent, og desværre tror vi ikke, at bunden er nået. Mistilliden til Pandoras topledelse blandt investorer og analytikere er nu så stor, at det trækker op til en opgør på den ene eller den anden måde. Mistanke om, at ledelsen regnskabsmæssigt skubber problemerne foran sig, og halvsvage forklaringer, har på det seneste pustet yderligere til gløderne. Og shortfondene lurer fortsat i baggrunden på, at aktien sættes endnu længere ned.

I den modsatte ende af skalaen har vi FLSmidth, hvor det nu står klart, at selskabet kan stå foran et boom i salget af mineudstyr til den del af mineindustrien, der vil investere i den kommende markant øgede efterspørgsel efter kobber. En eksplosiv vækst i kobberefterspørgslen ses det kommende årti drevet af millioner af nye elbiler. FLS-aktien kan meget vel blive en del af denne nye teknologibølge.

Kom til gratis investordage om Biotech og Pharma den 29. og 30. maj - tilmeld her.