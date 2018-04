Langers Skarpe Aktietips: Pilen peger mest nedad på aktiemarkedet

I marts var der tydelige tegn på en afdæmpning af den amerikanske vækst, og det fik obligationsrenterne til at falde klart tilbage. Efterfølgende har de ledende indikatorer vist ny fremgang. Og på det seneste har den 10-årige amerikanske statsobligationsrente slået nye rekorder over 3,00 procent.

Det er igen kommet på dagsordenen om den amerikanske centralbank træder mere på bremsen, end markedet har taget højde for. Markedets indbyggede forventninger til kommende renteforhøjelser har på det seneste ændret sig meget markant. Der er nu 34 procent sandsynlighed for en renteforhøjelse allerede i maj.

Højere renter er en slags ekstra skat

Umiddelbart vil meldinger fra den amerikanske centralbank om flere offensive rentestramninger end forventet, være dårligt nyt for aktiemarkedet. Højere renter er både en slags ekstra skat for erhvervslivet og forbrugerne, så effekten vil ofte være vækstafdæmpende. Samtidig vil højere obligationsrenter gøre aktier til et mindre attraktivt investeringsalternativ.

Men billedet mudres af, at den europæiske vækst falder tilbage

For europæiske aktier er billedet dog meget mudret. Europæisk økonomi viser fortsat vigende økonomisk vækst, og det kan indikere, at der er lang tid til den europæiske centralbank sætter renterne op.

Forskellen mellem renteudsigterne for Europa og USA har de seneste uger klart ændret på styrkeforholdet mellem Euro og USD.

Efter næsten et år med styrkelse af euro, er denne tendens nu vendt til en svækkelse af euro’en. Og det er faktisk godt for europæiske aktier, idet en svagere euro betyder en bedre konkurrenceevne for europæiske virksomheder. Faktisk har det tyske DAX indeks på det seneste klaret sig tre procentpoint bedre end det amerikanske S&P 500 indeks.

Så vi står med to stærke modsatrettede drivkræfter, hvor vi ser udviklingen i US aktier som stærkest

Vi ser det som et sandsynligt scenarie, at Euro fortsat vil blive svækket, og det vil understøtte europæiske aktier. Modsat vil forstærkede renteforventninger i USA presse aktierne, også i Europa.

Tvekampen mellem de to modsatrettede drivkræfter har varet et stykke tid. Det har også givet et meget mudret teknisk billede, hvor der ikke er nogen klar konklusion endnu.

På den ene side ligger den vigtige tyske DAX Future lige under det lange 200 dages glidende gennemsnit. Brud op gennem dette pejlemærke vil udløse et solidt købssignal for europæiske aktier.

På den anden side ligger den amerikanske S&P Future lige over 200 dages glidende gennemsnit, og det toneangivende indeks har svært ved at vise overbevisende styrke. Som billedet er lige nu, kan de europæiske aktier trække begge veje.

Vores konklusion er dog fortsat, at pilen mest peger nedad

Så vores overordnede vurdering har ikke ændret sig radikalt. På den korte bane er der dog større usikkerhed om retningen, og vi ser store udsving på aktiemarkedet på den korte bane.

To vigtige pejlemærker, som vi holder skarpt øje med, er:

For det første den amerikanske 10-årige rente, som aktuelt ligger lige under 3,00%. Brud op gennem 3,05% vil være kritisk. Der vil så være tale om et skifte i rentetrenden efter 28 års faldende obligationsrenter.

For det andet det amerikanske teknologiindeks, sox, som har været styrende for aktiemarkederne de seneste år. SOX har netop brudt en stigende trendlinje, som har styret teknologiaktierne opad de seneste to et halvt år. En overordnet trendvending i teknologiaktierne kan komme til at styre det generelle aktiemarked ned.

