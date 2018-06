Langers skarpe aktietips: Novo Nordisk-historie var en delvis avisand

Torsdag aften bragte dagbladet Børsen på borsen.dk en historie, baseret på anonyme kilder, om at Novo Nordisk var på vej med fyring af 3000 ansatte, og at medicinalkoncernen ville opgive den langsigtede målsætning om en årlig overskudsvækst på mindst fem procent. Fredag morgen dykkede aktien på grund af den opståede usikkerhed med næsten fire procent til kurs 280. Hen over dagen svingede den en del, for at ende i 286, kun halvanden procent nede. Novo Nordisk har ikke direkte kommenteret Børsens historie, men har blandt andet til Berlingske oplyst, at der ikke er taget stilling til en eventuel fyringsrunde, men at det jo ikke kan udelukkes, at den kommer på et tidspunkt. Blandt andet på grund af pres på lønsomheden i forbindelse med leveringer til den amerikanske grossist Medicare.

Vi har også gravet lidt i historien, og vi hæfter os særligt ved følgende forhold:

For det første var det allerede fremme den 21. april på den amerikanske sladderblog Cafe Pharma for ansatte i medicinalindustrien, at Novo angiveligt var på vej med fyringsrunde omfattende 2000-3000 ansatte i andet halvår. Informationen var meget summarisk og kunne have karakter af gætteri eller forsøg på at sætte lus i skindpelsen, eller snyde erhvervs-medierne.

For det andet har analytikerne også gravet i sagen, og Nordeas dygtige farmaanalytiker konkluderer, at der næppe er noget i historien om at opgive den langsigtede målsætning om fem procent overskudsvækst, og han fastholder sit kursmål på 364, knap 30% højere end den aktuelle kurs.

Han nævner dels, at beskæring af medarbejderstyrken vil være positivt for lønsomheden og aktiekursen, og at 1000 færre ansatte vil betyde omkostningsbesparelser på én milliard kroner, og at man ikke kan udelukke en fyringsrunde på et tidspunkt i forlængelse af pres på lønsomheden.

Han afviser dog, at Novo Nordisk skulle være på vej mod at opgive den langsigtede overskudsmålsætning:

»What we don’t agree in, is the speculation in the article around Novo potentially abandoning the company’s long-term financial target of a 5% EBIT growth CAGR and that such an announcement could also be made in connection with the Q2 report in August. Our view is of course based on discussions with the company last night. As the company notes, nothing has changed in the market environment for the company between now and May 2 where the Q1 report was released,« skriver analytikerne, som også påpeger at netop fyringsrunder kan blive nødvendige for at leve op til den langsigtede overskudsmålsætning på grund af vedvarende prispres på insulin.

Der er altså gode grunde til at opfatte det hele som en positiv aktiehistorie. Økonomisk Ugebrev Formue tog konsekvensen af vores egne analysevurderinger fredag og fordoblede investeringen i Novo Nordisk fra fem procent til ti procent af den samlede kapital i vores portefølje.

Investering i danske aktier i første halvår 2018 har været vanskelig

Den toneangivende danske benchmark indeks, Copenhagen Benchmark Cap, er siden årets start kun steget 3,2% til fredag. Det bemærkelsesværdige er, at langt hovedparten af de børsnoterede investeringer baseret på danske aktier faktisk har klaret sig ringere end gennemsnitsindekset. Ifølge Morningstar er der ca. 34 forskellige afdelinger baseret på danske aktier, hvis man luger dobbeltgængere fra. Af disse 34 afdelinger er det kun otte afdelinger der ligger bedre end benchmark. På grund af de danske bankers gode markedskendskab ligger de fleste afdelinger, styret af professionelle porteføljeforvaltere, ofte over benchmark. Men det er altså ikke tilfældet i år.

Forklaringen er, at det faktisk har været et meget udfordrende aktieår med store op og nedture, både i det generelle aktiemarked og i mange af de store aktier. Forudsætningerne for at blive rundforvirret har været aldeles glimrende. Bundlinjen er, at der aktuelt er ni afdelinger med minusafkast fra årets start. Andre 17 afdelinger ligger under det danske benchmark indeks.

Økonomisk Ugebrevs Portefølje ligger under Benchmark

I Økonomisk Ugebrevs portefølje har vi aktuelt et afkast på 1,8%, hvilket er 1,4 procentpoint under benchmark. Afkastet kunne bestemt godt have været bedre. Men som vi tidligere har påpeget, har vi bevidst valgt at betale en ekstraregning for at risikoafdække i urolige eller negative aktiemarkeder, hvor der kunne være optræk til en større nedtur. Hvis man udregner et risikojusteret afkast på ØU’s portefølje, ligger vi uden tvivl meget stærkt. I perioder har vi kun haft 50-60% af kapitalen i aktier, mens benchmark indeks jo er beregnet ud fra en 100% investering hele tiden.

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!