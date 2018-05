Langers skarpe aktietips: Aktiemarkedet tæt på comeback

I hvert fald på overfladen ser aktiemarkederne nu ud til at vinde ny styrke. Hvis den positive stemning binder sig fast i denne uge, kan der være lagt op til yderligere stigning på aktiemarkederne de kommende måneder. Det styrende europæiske aktieindeks, tyske DAX, gik op gennem det vigtige lange 200 dagens glidende gennemsnit i den forgangne uge. Det markerer et skifte fra en langsigtet nedtrend til en langsigtet optrend, i teknisk analyse henseende. Og det allervigtigste indeks i den vestlige verden, amerikanske S&P Future, var i løbet af ugen under 200 dages glidende gennemsnit.

Men fredagens svage amerikanske jobtal fik de amerikanske aktier til at stige markant. Hvis opfattelsen af en svagere amerikansk økonomi bider sig fast, vil markedet forvente færre renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, og det vil være godt for aktiemarkederne.

Vi tror dog, at der skal flere svage nøgletal til for at bekræfte opfattelsen af en afmatning i amerikansk økonomi. Faktisk var jobtallene ikke så ringe endda, hvis man ser på jobudviklingen i de vigtigste sektorer. Så vi kan ikke udelukke, at fredagens kursstigning var en kortsigtet shortsqueeze, som allerede over de næste handelsdage taber mo-mentum.

Bundlinjen er dog fortsat, at det for tiden er ekstremt vanskeligt at sige noget helt klart om retningen på aktiemarkederne.

Europæiske aktier klarer sig fortsat solidt

Vi har på det seneste påpeget, at europæiske aktier klarer sig bedre end amerikanske aktier. Det skyldes bl.a. at euro er svækket i forhold til dollar, efter en lang periode med styrkelse. Svækkelsen af euro er godt for europæiske aktier.

Som vi ser det tekniske billede vil denne svækkelse af euro fortsætte en tid endnu. Ikke mindst fordi amerikansk økonomi nu virker markant stærkere end europæisk økonomi, som nu er under klar svækkelse. Netop en svagere europæisk økonomi vil også betyde, at den europæiske centralbank ikke vil stramme pengepolitikken markant lige foreløbig. Også dette er godt for de europæiske aktier. Vores bundlinje er, at europæiske aktier for tiden står med flere gode kort på hånden.

Men husk: det er de amerikanske aktier, der i sidste ende styrer showet

Vigtigt er det dog at huske på, at i sidste ende er det det amerikanske aktiemarked, der styrer retningen på de vestlige aktiemarkeder, også det danske aktiemarked. Ændringer i euro/USD vil måske parallelforskyde udviklingen. Men en brat nedtur i amerikanske aktier vil trække europæiske aktiemarkeder med ned. Derfor holder vi også godt øje med udviklingen i amerikanske aktier.

Underliggende er der fortsat stor usikkerhed på det amerikanske marked. Blandt andet er den underliggende risiko i amerikanske erhvervsobligationer igen markant stigende. Ifølge den tekniske analyse skal S&P future i den kommende uge stige lidt mere for, at der på ny er tale om en klar genoptagelse af optrenden.

Danske aktier har klaret sig glimrende, men med få store vindere

Large Cap indeks er steget hele syv procent de seneste to uger. Af de 40 Large Cap aktier er hovedparten af fremgangen trukket af kun otte aktier, som er kommet med opjusteringer eller som er kommet med positive udmeldinger ved aflæggelse af regnskaber for 1. kvartal. Blandt de otte aktier er Rockwool, GN Store Nord, ALK-Abelló, Coloplast, FLS og Lundbeck. Af disse aktier har vi blandt andet Lundbeck, Rockwool og ALK-Abelló i Økonomisk Ugebrevs portefølje. ALK kom fredag med regnskab, og aktien steg med hele 13 procent.

ALK bekræfter de store perspektiver i det aflagte Q1 regnskab

Som tidligere nævnt ser vi fortsat ALK som en af de mest perspektivrige langsigtede aktier på det danske aktiemarked. Vi bemærker da også, at ledelsens udmelding nu blot går på, at man for året kommer til at præstere bedre end de tidligere udmeldte forventninger. Vi ser således mulighed for flere positive overraskelser.

Bemærkelsesværdigt var udlandet (Anonymous) eneste store køber med et nettokøb på 27 mio. kr. Vi forventer, at de udenlandske finanshuse kan trække aktien markant højere op de kommende måneder.