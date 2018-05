Læs torsdagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Bavarian Nordic, Brdr. Hartmann (Offentliggøres i løbet af eftermiddagen), Brøndby IF, U.I.E.

3. kvartal: Dantax

Bavarian Nordic med kvartalsregnskab

Bavarian Nordic A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Detailomsætningsindeks, april 2018

- Lønmodtagerorganisationernes medlemstal, 31. december 2017

- Offentligt forskningsbudget, 2018

Udland:

- 8.00: Tyskland: BNP-vækst (endelig), Q1

- 8.00: Tyskland: Forbrugertillid, jun

- 10.00: Eurozonen: ECB offentliggør rapport om økonomisk stabilitet

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 20

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 19

- 16.00: USA: Salg af eksisterende boliger, apr

06:00 Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i april. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden.

08:00 København Fagforeningernes medlemstal

Der kommer en opgørelse på, hvor mange medlemmer fagforeningerne havde per 31. december 2017. Det er tal fra Danmarks Statistik.

09:00 København Bavarian Nordic med regnskab

Biotekselskabet Bavarian Nordic kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018.



10:45 København Ø Statsministeren taler ved Danske Rederiers årsdag

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blandt talerne til Danske Rederiers årsdag, som finder sted i dag om bord på DFDS' Pearl Seaways. Årsdagen begynder klokken 10.45, mens statsministeren taler om strategi og visioner for Danmark klokken 10.55. Blandt de øvrige talere er også CEO i Mærsk Søren Schou og Rane Willerslev, Direktør for Nationalmuseet.



12:00 København Brøndby IF med regnskab

Fodboldklubben Brøndby IF kommer med regnskab for første kvartal af 2018.



16:30 København E-handelsprisen 2018

E-handelsprisen bliver i dag uddelt af Foreningen for Dansk Internet Handel ved en stor fest i Øksnehallen. Der skal blandt andet uddeles priser for Bedste B2C-virksomhed, bedste app, bedste abonnementsløsning og bedste eksport-case. I alt uddeles der 10 priser.

Indland



København Danmark vært for verdens største energikonference

Konferencen "Øresund Energy Week" der holdes i København og Malmø slutter i dag. På konferencen deltager energiministre fra verdens største økonomier samt organisationer, eksperter og førende virksomheder indenfor grøn omstilling. Energikonferencen holdes i regi af G20, som er verdens 20 største økonomier. Her deltager desuden Clean Energy Ministerial (CEM) der består af 24 lande og EU. De står for tilsammen 90 procent af de samlede investeringer i ren energi i verden og 75 procent af de globale udledninger.

09:00 København International konference om sociale investeringer

AskovFonden holder i dag en international konference om sociale investeringer. På konferencen taler blandt andet tidligere rådgiver for Obama-administrationen og direktør for the Social Innovation Fund samt ekspert i sociale investeringer, Paul Carttar. Konferencen åbnes af Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Kriminal



09:30 København Bankrådgiver anklages for at have neglet flere millioner

Østre Landsret ventes i dag at indlede en ankesag, hvor en bankrådgiver i Lån og Spar Bank er tiltalt for bedrageri, da han overførte flere millioner fra en ejendomshandel til andre konti i Dansk Bank. Svindlen løb op i cirka otte millioner, fastslog Retten på Frederiksberg i oktober 2017 og idømte ham fængsel i tre år. Han har anket. Sagen i landsretten behandles over flere dage og ventes at slutte 4. juni.

10:00 Viborg Dom i ankesag om elpriser

Vestre Landsret afsiger dom i en civil ankesag om elpriser. Sagens parter er energiselskabet Ørsted og Konkurrencerådet. Ørsted har anket en afgørelse fra Sø- og Handelsretten, der i 2016 afgjorde, at selskabet Elsam, der blev en del af Ørsted, misbrugte sin dominerende markedsposition og opkrævede for høje elpriser i 2005 og 2006. Sagen har været næsten 10 år på sin vej til landsretten.

Politik



12:15 København Høring om nedsættelse af statstilskuddet

Social- Indenrigs- og Børneudvalget holder en høring om lovforslaget om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af parkeringsindtægter. Udvalget ønsker at få belyst lovforslagets konsekvenser, blandt andet hvad lovforslaget kommer til at betyde for investeringer i nye parkeringsanlæg, når man fremadrettet ikke vil få nedsat modregningen svarende til forrentninger og afskrivninger på de nye anlæg, og hvilken betydning lovforslaget får for allerede besluttede parkeringsanlæg og parkeringsanlæg, som er opført, og som der betales af på. Udvalget ønsker også at få belyst, om den nye modregningsordning for parkeringsindtægter vil resultere i dyrere parkeringsbilletter. Endelig ønskes det faktuelle grundlag for lovforslaget belyst.

13:15 København Åbent samråd om udenlandsk arbejdskraft

Folketingets Finansudvalg har finansminister Kristian Jensen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg(V) i åbent samråd om udenlandsk arbejdskraft.

Ministrene skal svare på, hvor stor andel af gevinsten der er ved at importere udenlandsk arbejdskraft, herunder få en vurdering af den nuværende import af udenlandsk arbejdskraft via beløbsordningen. Derudover ønsker udvalget svar på om den gennemsnitlige månedsløn og arbejdstid blandt nepalesere der arbejder i Danmark giver anledning til mistanke om svindel.

13:30 København K Åbent samråd om tilstandsrapporter og skyggerapporter

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om tilstandsrapporter og skyggerapporter. På baggrund af artiklen 'Forsikringsselskaber bestiller skjulte rapporter, når du vil sælge din bolig' i Politiken, er erhvervsministeren blev bedt om at redegøre for, om der er grundlag for at antage, at forsikringsselskaberne kan have udviklet en praksis med såkaldte skyggerapporter, der strider imod lovens intentioner, og at byggesagkyndiges uvildighed på den baggrund kan beklikkes.

14:30 København Åbent samråd om EU's eksterne budget

Minister for udviklingsarbejde Ulla Tørnæs (V) er kaldt i samråd om regerings holdning til EU's eksterne budget i forbindelse med de kommende forhandlinger om EU's flerårige budgetramme for 2021-2027. Her bedes ministren svare på, om regeringen vil kæmpe for den humanitære indsats og langsigtede bistand. Der bedes også svar på, om hvilke konsekvenser regeringen regner med ved en eventuel omstrukturering af EU's eksterne instrumenter. Herunder oprettelsen af et instrument som skal varetage menneskerettigheder, stabilitet og demokrati. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Rasmus Nordqvist (ALT). Samrådet finder sted i lokale 2-080.

Udland



Beijing Merkel besøger Kina

Den tyske kansler, Angela Merkel, besøger i dag og i morgen Kina. Her skal hun blandet andre tale med den kinesiske præsident, Xi Jinping, og premierminister, Li Keqiang. På de to dage i Kina skal regeringslederne diskutere politiske og økonomiske problemstillinger. Mødet mellem Merkel og Li Keqiang er kl. 04.00 dansk tid, mens mødet med præsident Xi Jinping er kl. 17.30.