Læs tirsdagens Business-kalender

Her er nogle af tirsdagens erhvervsrelaterede nyheder.

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Københavns Lufthavne, NKT Holding, Pandora



Peers: FLSmidth (kl. 07.00, Thyssenkrupp, Q2), Vestas Wind Systems (Nordex, Q1), Vestas Wind Systems (Senvion, Q1)

NKT Holding med kvartalsregnskab

NKT Holding A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Pandora med kvartalsregnskab

Pandora kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

G4S (kl. 14.00, London)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Firmaernes køb og salg, marts 2018

BNP-indikator, 1. kvt. 2018

Skibsfart (år), 2017

Producent- og importprisindeks for varer, april 2018

Udland:

- 4.00: Kina: Detailsalg, y/y, apr

- 4.00: Kina: Industriproduktion, y/y, apr

- 8.00: Tyskland: BNP-vækst (foreløbig), Q1

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, maj

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, maj

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, mar

- 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (2. opgørelse), Q1

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, maj

- 14.30: USA: Empire Manufacturing, maj

- 14.30: USA: Detailsalg, m/m, apr

- 16.00: USA: Forretningslagre, mar

- 16.00: USA: NAHB-boligindeks, maj



09:15 København S Copenhagen Fashion Summit

Copenhagen Fashion Summit løber i dag og i morgen af stablen i København. Arrangementet er i år udvidet til to dage, hvor der vil være oplæg og debatter, udstilling, taler og meget andet. Værterne for Copenhagen Fashion Summit er i år model og entreprenør Amber Valletta og redaktør hos The Business of Fashion Tim Blanks.

I dag vil EU-kommissær Margrethe Vestager være en af talerne, og i morgen vil kronprinsesse Mary tale.



12:30 København Københavns Lufthavne med regnskab

Københavns Lufthavne kommer med regnskab for januar, februar og marts.

Kriminal



09:30 København K Sag om udbytteskat anket til landsretten

Østre Landsret ventes at indlede en ankesag om bedrageri med refusion af udbytteskat for 37 millioner kroner og om bestikkelse. Den tidligere ansatte i Skat, Sven Jørgen Nielsen, har ligesom sin gamle kammerat, Torben Wulff Dileng, anket byrettens dom. I december 2017 blev de idømt fængsel i henholdsvis seks og fem år. Landsretten har afsat flere dage.

12:00 København K Danica Pension beskyldes for dårlig skik

Højesteret afsiger dom i en sag mellem Danica Pension og Forbrugerombudsmanden. Har selskabet handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis ved at bruge en for lav rente ved en firmapension? Spørgsmålet er, om dækningsoversigten binder selskabet. Selskabet har skrevet ét i dækningsoversigten, men gjorde reelt noget andet uden at oplyse kunderne om det, mener Forbrugerombudsmanden. Sagen kan få betydning for en stor del af befolkningen, mener ombudsmanden, som fik medhold i Sø- og Handelsretten.