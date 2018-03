Kvinders investeringslyst halter langt efter mændenes

»Med den stigende pensionsalder skal man spare op og investere for selv at kunne bestemme, om man vil arbejde, til man er over 70 år. Den frihed sætter kvinderne over styr«, siger forskningschef og investor Marianne Levinsen, Fremforsk.

Kvinder tager i forvejen det meste af barslen og er dem, der går ned i tid, når børnene er små.

»Dermed bliver deres arbejdsmarkedspensioner i forvejen mindre end deres mænds, som så også er dem, der foretager investeringerne, mens kvinderne mere står for hverdagsøkonomien,« siger Marianne Levinsen.

Direktør Henriette Laursen, Kvinfo, peger dels på, at mange kvinder har lavere løn, dels på, at kvinder hænger fast i nogle traditionelle kønsrollemønstre, som koster dem økonomisk frihed.

»Vi skal træde ud af kønsrollerne. Begge parter skal dække hverdagsøkonomien, og begge parter bør spare op og investere. Kvinder skal tage ansvaret for deres egen økonomi,« siger Henriette Laursen til Finans.

Det skorter ikke på investeringsklubber for kvinder på Facebook. Og Dansk Aktionærforening og andre arrangører melder om udsolgt til investeringskurser for kvinder. Men det kan ikke ses i statistikken.

På Danske Banks nye investeringsportal June, der i høj grad appellerer til nye og unge investorer, er kønsfordelingen 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder.

Nordeas privatøkonom, Ann Lehmann Erichsen, konstaterer, at kvinder også i højere grad end mænd lader deres opsparing stå i banken til 0 pct. i rente.

»Når kvinder nøjes med at spare op i stedet for at tage skridtet videre og investere, taber de hele tiden til inflationen. Det er dyrt. Det er ikke en brugbar undskyldning, at man ikke har forstand på investering«, siger hun til Finans.