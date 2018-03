Køb bare løs: Aktiekurser har ikke toppet endnu

Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen i et notat.

Der er udbyttebetalinger på vej i investorernes lommer i marts-april i år. Der er tale om næsten 80 mia. kr., hvilket er rekord, hvis man ser bort fra det udbytte som A.P. Møller-Mærsk udloddede ekstraordinært til sine aktionærer, da koncernen i 2014 solgte koncernens aktier i Danske Bank

Udbyttet i år er 6 pct. højere end i 2016, og de største selskaber har øget udbytterne konstant og jævnt de seneste ti år - siden finanskriseåret 2008.

De væsentligste årsager til de store udbetalinger er ifølge Jacob Pedersen:

»Rekordresultater og rekordhøje pengestrømme hos mange selskaber.«

»Stærke balancer med begrænset gæld tillader store udbyttebetalinger.«

»Topledelserne har indset, at selskaberne ikke skal agere 'bank' og ophobe kontanter på balancen.«

»Økonomisk giver det ikke meget mening at placere overskudslikviditet i banken til nulrente eller måske endda negativ rente.«

FLEST SELSKABER HAR ØGET UDBYTTE

15 selskaber ud af de 27 i Sydbanks aktieunivers har forhøjet udbyttebetalingen per aktie i forhold til udbetalingen for regnskabsåret 2016. Fem selskaber udbetaler intet udbytte.

»Hos William Demant skyldes det udlodningspolitikken, mens både SAS og B&O angiveligt gerne ville udbetale, hvis indtjeningsudviklingen og balancen var tilstrækkelig robust. Både Genmab og Bavarian Nordic bruger pengestrømmene på udvikling af nye medikamenter og ikke på udlodning,« oplyser han.

På negativsiden sænker fem selskaber udbytterne men for eksempelvis Vestas og Tryg er der tale om små reduktioner, mens Pandora omlægger udlodningen til en større andel af aktietilbagekøb.

Ud over udbytte udlodder virksomhederne også til aktionærer gennem aktietilbagekøb.

»Aktietilbagekøbene i 2017 når dog ikke op på rekordniveauet fra 2016, fordi indtjeningsramte A.P. Møller Mærsk naturligt nok har stoppet sit aktietilbagekøbsprogram,« siger Jacob Pedersen.

11 af virksomhederne i Sydbanks analyseunivers har også aktietilbagekøbsprogrammer.

DANSKE AKTIER ER IKKE DYRE

De penge, der udloddes til aktionærerne kan godt anbringes i danske aktier igen, vurderer Sydbank-aktiechefen, der ikke finder prisfastsættelsen rigtig dyr.

»Når vi sammenligner danske aktier med andre internationale aktiemarkeder, fremstår de danske aktier nu som decideret dyre ved første øjekast med en ventet P/E på 18,1 gange,« konstaterer han, men påpeger samtidig, at det danske aktiemarked er karakteriseret ved en noget anderledes sektorsammensætning end mange andre markeder.

Jacob Pedersen justerer tallene for sektorsammensætningen og renteniveauet for at få et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

»Tager vi højde for renteniveau og sektorsammensætning på det danske aktiemarked, når vi altså frem til, at aktierne handler billigere end historisk og desuden kun er prisfastsat moderat dyrere sammenlignet med de europæiske aktier, som vi aktuelt betragter som de mest attraktive på det globale aktiemarked,« konkluderer Jacob Pedersen.

På den baggrund venter han, at C25-indekset vil handles i niveauet 1125-1225 inden for de kommende 6-12 måneder.

»I bedste fald indikerer det et næsten tocifret afkast inklusive udbytterne, mens den lave ende af C25-intervallet åbner for et aktiekursfald, som kan indtræffe, hvis regnskaberne i 2018 enten slet ikke lever op til forventningerne - eller de globale aktiemarkeder slår bak,« konkluderer aktieanalysechefen.