Kinesisk selskab vil rejse 8,7 mia. dollar i børsnotering i år

Det skriver South China Morning Post.

Det statsejede selskab har allerede fået lovning på omkring 1,4 mia. dollar fra 10 hovedinvestorer, heriblandt Alibaba, ICBC, og China National Petroleum Agency.

Hillhouse Capital er dog den største enkeltinvestor, efter at selskabet er gået med til at købe aktier i China Tower til en værdi af 400 mio. dollar.

De seks andre investorer, der allerede har givet lovning på køb af aktier, er OZ Management, Darsana, Invus, Sinomach, SAIC Motor, og det statsejede Assets Supervision and Administration Commission.

Med 25 pct. af selskabets udvidede kapital til salg, er China Towers vurderet til at få markedsværdi på mellem 28 mia. dollar 35 mia. dollar.

Udover at stå til at blive den største børsnotering i år, står selskabet både til at overgå børsnoteringen af den kinesiske teknologigigant Alibaba, der fik en markedsværdi på 25 mia. dollar i 2014 samt at blive den største børsnotering i Hong Kong siden Glencore i 2011, ifølge data fra Dealogic.

Det statsejede selskab planlægger at sælge sine aktier til en kursværdi af 1,26-1,58 Hongkong dollar, og aktien planlægges at være klar til handel på Hongkongs børs 8. august.

/ritzau/FINANS