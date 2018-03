Kina: Caixin PMI-service skuffer en kende i februar

Serviceindekset, der er udarbejdet af Caixin/Markit Economics, faldt i februar til 54,2 fra 54,7 i januar, mens økonomer adspurgt af Bloomberg News havde ventet et fald til 54,2.

Det samlede indeks for industri og service faldt til 53,3 i februar fra 53,7 i januar.

Den officielle PMI-aflæsning for servicesektoren viste forleden et fald til 54,4 i februar fra 55,3 i januar og analytikernes forventning på 55,0.

Den samlede PMI-aflæsning lød på 52,9 i februar mod januars 54,6.

Et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.

/ritzau/FINANS