Kendt amerikansk stormagasin banker op på børsen

Det vil investorerne jo gerne at kvittere for. Samtidig viste regnskabet, at Macy's for andet kvartal i træk kan fremvise salgsvækst.

Koncernen venter, at det gode momentum vil fortsætte, og derfor regner man nu med en indtjening per aktie 3,75 til 3,95 dollar mod tidligere op til 3,75 dollar.

Omsætningen endte i første kvartal, der sluttede med udgangen af april, på 5,54 mia dollar, hvilket var en spids højere end de ifølge Bloomberg News ventede 5,43 mia. dollar. Det samlede sammenlignelige salg voksede 4,2 pct. - her var blot 1 pct. ventet.

Den gamle stormagasinkæde forsøger at lokke shopperne tilbage med nye særlige pristilbud.

Man har udviklet et Backstage-koncept, som er en shop i shoppen med discountpriser. Håbet er, at det kan trække kunderne væk fra internettet og ind i forretningen, og samtidig hjælper det koncernen med at nedbringe dyre og uproduktive lagre. Macy's har ifølge Bloomberg åbnet 20 backstage-forretninger og planlægger at øge det med yderligere 100 i dette regnskabsår.

- Den vindende formel for Macy's Inc. er en sund mursten-og-mørtel forretning, robust e-handel og en fantastisk mobil-oplevelse. Selv om vi har mere arbejde foran os, så er de fortsatte forbedringer i vore stormagasiner opmuntrende, udtaler Jeff Gennette, topchef i Macy's i regnskabet.

/ritzau/FINANS