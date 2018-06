Kapitalfond vil opkøbe sundhedsvirksomhed for 35 mia. kr.

Den amerikanske kapitalfond KKR & Co. vil overtage Envision Healthcare ved at betale 5,57 mia. dollar eller cirka 35 mia. kr. kontant for selskabet, og inklusiv gældsovertagelse værdisætter det Envision til den nette sum af 9,9 mia. dollar.

Det bekræfter Envision Healthcare mandag, efter det fra morgenstunden lokal tid var kommet frem, at KKR var på vej til at købe selskabet.

Buddet fra KKR lyder på 46 dollar per aktie, og det er ensbetydende med en præmie på 32 pct. siden november, da Envision reelt satte sig selv til salg ved at melde ud, at man ville undersøge de strategiske muligheder, skriver Bloomberg News.

I forhold til lukkekursen fredag på 43,64 pct. er det dog ikke det helt store sus, investorerne får for ørerne, da det kun er godt 5 pct. højere. Mandag stiger aktien alligevel ikke helt til budniveauet, da den går op med 2,7 pct. til 44,83 dollar.

Salget af Envision blev sat i gang, da Starboard Value, en aktivistisk investeringsfond, sidste år købte sig ind i selskabet og annoncerede, at det var en god kandidat til at blive overtaget. Sidenhen har en større håndfuld potentielle købere, både strategiske og finansielle, kigget på selskabet.

Envision driver gennem tre forretningsområder blandt andet lægeklinikker, ambulatoriske centre og klinikadministration.

/ritzau/FINANS