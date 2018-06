Kapitalfond øger shortposition i Genmab og mindsker i Pandora

Den amerikanske kapitalfond AQR Capital Management satser nu i højere grad på kursfald for Genmab-aktien, mens den omvendt reducerer antallet af shortede aktier i Pandora.

Det fremgår af en indberetning til Finanstilsynet.

AQR Capital Managements har nu en shortposition på 2,31 pct. af aktiekapitalen i biotekselskabet mod tidligere 2,26 pct. I Pandora lyder shortpositionen nu på 1,29 pct. af aktierne mod 1,32 pct., som det fremgik af den tidligere indberetning.

Når man vælger at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Pandora-aktien falder 1,6 pct. til 499,60 kr. mandag, mens Genmab-aktien stiger 1,4 pct. til 990,80 kr.

/ritzau/FINANS