Juventus-aktien stormer frem på rygter om Ronaldo-køb

Den italienske fodboldklub Juventus er ifølge flere medier på vej mod et køb af den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo, og rygtet har torsdag sendt aktien i vejret med 10 pct.

Ifølge Bloomberg News, der refererer til de spanske medier Marca og AS, skulle den 33-årige Ronaldos nuværende klub, spanske Real Madrid, overveje et bud på 100 mio. euro, selv om prisen er langt fra en frikøbsklausul på det tidobbelte i hans kontrakt.

Ifølge det amerikanske magasin Forbes tjente Ronaldo sidste år 52 mio. euro i løn og bonusser fra Real Madrid, men han skulle være klar til at acceptere en lønnedgang til 30 mio. euro hos Juventus.

Et køb af Ronaldo vil være en stærk indtægtskilde for Juventus, da det vil kunne give ekstra indtjening fra sponsorer, tv-rettigheder, salg af merchandise og billetter. Det vurderer Robert Wilson, der er professor i sportsøkonomi ved Sheffield Hallam University, over for Bloomberg News.

Hverken Juventus eller Real Madrid har ønsket at kommentere rygterne.