Japan: Økonomisk vækstscenarie skuffer på næsten alle parametre

De første tre måneder af 2018 viser en skuffende udvikling i den præliminære opgørelse, idet væksten i bruttonationalproduktet dykker markant, forbruget stagnerer, og investeringerne falder. Samtidig nedjusteres udviklingen i fjerde kvartal 2017 markant.

BNP opgjort i sæsonkorrigerede tal faldt 0,2 pct. på kvartalsbasis, mens der på årsbasis var tale om et fald på hele 0,6 pct.

Analytikerne havde ventet nulvækst i forhold til kvartalet før og et fald på 0,1 pct. i forhold til samme kvartal sidste år.

Den lave væksttakt kommer samtidig med en solid nedjustering af væksten kvartalet før, hvor BNP er nedjusteret til en vækst på 0,1 pct. fra 0,4 pct. på kvartalsbasis og til 0,6 pct. fra 1,6 pct. på årsbasis.

Dykkes der ned i tallene, viser privatforbruget som ventet en fuldstændig flad udvikling. Og kvartalet før steg forbruget kun 0,2 pct. og ikke de 0,5 pct. som hidtil antaget.

Virksomhedernes investeringer skuffer også markant med et fald på 0,1 pct. mod den ventede flade udvikling, mens investeringsvæksten kvartalet før kun løb op i 0,6 pct. mod hidtil antaget 1,0 pct.

Et enkelt positivt tegn er inflationen, der ser ud til at være vristes ud den hidtidige nulvækst. BNP-deflatoren, der er et udtryk for inflationen, steg 0,5 pct. mod de ventede 0,3 pct. og en opjustering kvartalet før til 0,1 pct.