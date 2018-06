Italienske renter fortsætter kraftigt fald efter hæsblæsende uge

En vild uge for italiensk politik - og for det italienske obligationsmarked - ser ud til at kunne blive afsluttet i fordragelighed og med, at Guiseppe Conte i eftermiddag kan blive taget i ed som ny premierminister for en regering med de to protestpartier Femstjernebevægelsen (M5S) og Ligaen.

Efter massive kursfald og rentestigninger for de italienske statsobligationer første på ugen, har markedet mere eller mindre rettet sig de seneste dage, efter at det har vist sig muligt at samle en regering, uden at landet skulle igennem endnu en valg med fornyet usikkerhed for euroen og EU-tilslutningen til følge.

Den tiårige italienske rente steg i løbet af ugens to første dage samlet med 70 basispoint til 3,15 pct. tirsdag, mens den onsdag, torsdag og fredag er faldet 54 basispoint tilbage til niveauet 2,61 pct. fredag eftermiddag. Forrige fredag lå renten i 2,45 pct.

Endnu vildere har udsvingene været for renten på de toårige italienske statsobligationer, som fredag i sidste uge lå i 0,46 pct., men tirsdag nåede helt op i 2,76 pct. - før den siden er faldet markant tilbage til 0,62 pct.

Guiseppe Conte har ifølge en talsperson fra regeringen præsenteret en liste af ministre for præsidenten, og den nye regering vil blive taget i ed fredag klokken 14. Kilder tæt på forhandlingerne siger ifølge Reuters, at Paolo Savona, der var skyld i, at præsidenten i første omgang sagde nej til en regering af de to partier, bliver minister for europæiske anliggender.

Den euroskeptiske Savona var i sidste uge udset til at blive finansminister, men det slog præsident Mattarella bremsen i over for, da han mente, at Savona ville være en belastning for Italien og signalere over for det øvrige EU, at man var klar til at gå enegang i det europæiske samarbejde.