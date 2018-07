ISS starter helt i top efter ny positiv anbefaling

Onsdag var markedet præget af en lav volumen, da det amerikanske marked holdt lukket i anledning af uafhængighedsdagen, mens sommerferiestemningen også så småt havde sænket sig over markedet herhjemme.

Derudover hersker der en afventende stemning på de finansielle markeder frem mod fredag, hvor en amerikansk straftold formentligt rammer kinesiske varer for 34 mia. dollar, hvilket vil blive mødt med tilsvarende takster på amerikanske produkter fra Beijing.

ISS-aktien indtager topplaceringen i indekset med en stigning på 2,4 pct. til 220,30 kr. kort efter handelsstart. Før børsåbningen kom det frem, at Credit Suisse har indledt dækning af aktien med anbefalingen "outperform" og et kursmål på 260 kr.

DANSKE BANK ENDTE SOM BUNDSKRABER

Danske Bank endte blandt bundskraberne i det danske eliteindeks onsdag, efter at Berlingske Business via et nyt læk af informationer om Danske Banks estiske afdeling har fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget.

Ifølge avisen har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr. Danske Bank er i øjeblikket i gang med en intern undersøgelse.

Også torsdag er Danske Banks dårlige sag på forsiden hos flere erhvervsmedier, og derudover har DNB sænket kursmålet for aktien til 255 kr. fra 275 kr. Den norske bank fastholder dog sin købsanbefaling, skriver Bloomberg News.

Torsdag stiger bankaktien 0,2 pct. til 197,75 kr.

DNB har også skåret en luns af kursmålet for B-aktien i A.P. Møller-Mærsk. Det nye kursmål lyder nu på 10.400 kr., og det er 12 pct. under det tidligere kursmål på 11.800. Anbefalingen lyder også her fortsat på "køb".

A.P. Møller-Mærsk har den seneste periode været i fokus, da det er et af de selskaber, der kan blive ramt af handelsspændingerne mellem USA, Kina og Europa, da de formentligt vil lægge en dæmper på den globale handel.

Mærsks B-aktie starter 0,2 pct. lavere i 7944 kr.

CARLSBERG NYDER GODT AF SOL OG VARME

Onsdag var der stor fremgang til bryggerikoncernen Carlsberg, der sluttede helt i toppen af eliteindekset, mens torsdag er aktien at finde helt i bunden med et fald på 0,3 pct. til 766 kr.

Gårsdagens stigning på 2,2 pct. blev blandt andet forklaret med, at selskabet i øjeblikket nyder godt af både det ekstraordinært varme og solrige sommervejr i Nordeuropa og det igangværende VM i fodbold.

»Markedet har vel en antagelse om, at der drikkes mange øl, når der spilles fodbold. Og så er vejret godt, og det plejer at være godt for ølproducenterne. Specielt for Carlsberg, der har en stor andel af forretningen i Nordeuropa.«

»Vi har en købsanbefaling på Carlsberg og regner med en opjustering i forbindelse med regnskabet, så vi er også positivt indstillede på andet kvartal,« sagde Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans onsdag.

Også Royal Unibrew, der netop i juni opjusterede forventningerne til hele året på grund af blandt andet det gode vejr, tog et lille hop onsdag, hvor aktien endte 1,3 pct. højere i rekordniveauet 510 kr. Torsdag morgen ligger aktien blikstille.

/ritzau/FINANS