ISS fastholder forventninger efter kvartal med ventet tilbagegang

Servicekoncernen ISS venter fortsat at levere en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct. i 2018 mod 2,4 pct. i 2017. Driftsmarginen ventes at blive »omkring 5,6«. I 2017 udgjorde den 5,65 pct.

Udløbet af en række kontrakter satte en dæmper på indtjeningen i årets første kvartal for servicekoncernen ISS, som til gengæld kan fastholde forventningerne blandt andet på baggrund af nye kontrakter, som først rigtig viser effekt senere på året.

Omsætningen i årets første kvartal endte på 19.303 mio. kr., efter at den i samme periode året før sluttede på 19.382 mio. kr. I analytikerkorpset var der ventet en omsætning på lidt lavere 19.146 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

Mens toplinjen altså overraskede positivt, skuffede bundlinjen til gengæld, da den viste et nettooverskud på 185 mio. kr. mod 444 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Analytikerne havde her ventet et plus på 232 mio. kr. efter skat.

»Vores resultat for de første tre måneder af 2018 var opmuntrende. Vi leverede solid organisk vækst, understøttet af opstart af nye kontrakter og efterspørgsel efter ikke-portefølje services inden for vores strategiske kundesegmenter.«

»Som forventet, var vores margin påvirket af opkøb, frasalg og valutaudvikling, ligesom ind- og udfasning af væsentlige kontrakter havde indvirkning. Vi lancerede et antal større kontrakter, såsom Lego Group og en international virksomhed i føde- og drikkevareindustrien.«

»Derudover vandt vi en række nye kontrakter i kvartalet, herunder Royal Philips, et stort internationalt flyselskab og en ny kunde i farmaindustrien,« siger Jeff Gravenhorst, administrerende direktør i ISS, i en kommentar til regnskabet.

FORVENTNINGER FASTHOLDES

Forventningerne til hele 2018 fastholder ISS i forbindelse med kvartalsregnskabet. Dermed regner servicekoncernen fortsat med at præstere en organisk vækst på mellem 1,5 og 3,5 pct. i 2018 mod 2,4 pct. i 2017. I første kvartal i år udgjorde den organiske vækst 3,1 pct. mod ventet 2,6 pct. hos analytikerne.

Driftsmarginen ventes herudover fortsat at blive "omkring 5,6". I 2017 udgjorde den 5,7 pct. I første kvartal i år lød den på 4,0 pct. mod ventet 4,0 pct.

