Islands største tyveri nogensinde: Tyveknægte stak af med 600 bitcoin-computere

Sådan ser datacentret med det mundrette navn, Mjoelnir, ud, som ligger i regionen Reykjanes. Det er dog ikke sikkert, at dette datacenter er et af dem, der er blevet bestjålet. EPA/HANNA ANDRESDOTTIR

Tyveknægte, som næsten må være kryptovaluta-spekulanter, har begået det største tyveri i Islands historie, da de stjal 600 computere indrettet til at udvinde kryptovaluta som bitcoin. Det skriver NBC News.



Computerne blev stjålet fra forskellige datacentraler i Island over fire forskellige indbrud - tre i december og et i januar.



»Vi har ikke set et tyveri i denne størrelsesorden før. Alt tyder på, at der er tale om velorganiseret kriminalitet,« siger politimester i øens sydvestlige region Reykjanes, Helgi Kjartansson.

Her er 11 personer blevet anholdt, og en af dem er en sikkerhedsvagt. I fredags beordrede en dommer ved retten i Reykjanes to af de anholdte til fortsat varetægtsfængsling.



I de islandske medier kaldes det kuriøse tyveri for »Det store bitcoin-kup«, og det skyldes, at computerne, der endnu ikke er blevet fundet, er omkring 2 mio. danske kr. værd.



Der udover kan tyveriet blive en yderst favorabel forretning for gerningsmændene, hvis de bruger computerne til at udvinde nye bitcoin og andre kryptovalutaer. Den digitale valuta kan de videresælge uden at nogen vil kunne spore dem, og dermed kan de tjene betragtelige summer på deres kriminalitet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er bitcoin og blockchain? Bitcoin er en kryptovaluta skabt i 2008 af en ukendt arkitekt under nom de guerre som Satoshi Nakamoto. Valutaen er kontroversiel, da den arbejder ud fra et blockchainprincip, der sikrer brugerne fuld anonymitet og er uafhængig af mellemmænd som centralbanker. Det har gjort den til en oplagt møntfod for kriminelle og narkotikahandel, hvoraf en af de mest opsigtsvækkende var »Silk Road«. Den første bitcoin-blockchain har dog sat gang i en lavine af lignende valutaer bygget på samme princip om anonymitet og uafhængighed af den finansielle verden og tæller i dag cirka 1.500 forskellige digitale valutaer. Samtidig advarer både finansverdenen og nationer mod at investere i kryptovalutaer grundet usikkerheden, der omgærder dem. Alene bitcoin faldt fra lige under 20.000 dollar per mønt i december til lige over 6.100 i begyndelsen af februar. I starten af marts står den til ca. 11.550 dollar. Teknologien bag de fleste kryptovalutaer kaldes »blockchain«, hvilket referer til systemets opbygning. Gennem et decentraliseret bogholderi bliver alle transaktioner verificeret ved at sammenholde transaktionshistorikken modtaget af forskellige brugere via nettet. Når der er konsensus om, hvordan en transaktion har fundet sted, bliver den tidsdateret og tillagt blokken. Metoden kaldes også mining og er utrolig energikrævende. Samtidig sikrer den omstændelige proces, at en ’mønt’ ikke anvendes mere end en gang.



Kilde: Berlingske Business.

Billig, vedvarende islandsk energi



Selvom tyveriet blev begået i december og januar, er det først blevet meldt offentligt ud nu, fordi politiet har håbet at kunne spore tyvene ved at holde øje med øens strømforbrug. Når 600 computere arbejder på højtryk med at producere kryptovaluta, bruges der nemlig usædvanligt meget energi, og derfor har politiet bedt elselskaber, internetleverandører og udlejere af lagerplads om at holde øje mistænkeligt høje forbrug, men endnu uden held.



Men faktisk har netop det store behov for energi, når man taler om produktion af kryptovaluta, fået sælgere af selvsamme til at strømme til Island. Næsten hele øens elektricitet produceres nemlig af vedvarende energi og er billig.