Investorernes urealistiske forventninger kan skade selskabers værdiskabelse

Urealistisk høje forventninger hos investorer til børskometer kan resultere i, at selskabernes ledelse må tænke kortsigtet for ikke at skuffe.

Den kortsigtende tankegang kan skade selskabernes langsigtede værdiskabelse, lyder bekymringen fra flere investorer.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

»Du kan godt ende med en kultur, hvor aktieinvestorerne er meget kortsigtede, og virksomhedslederne reagerer ved også at være meget kortsigtede. Det er helt klart et faremoment. Vi er i en fase, hvor det hedder show me the money,« siger Henrik Henriksen, der er investeringsstrategichef i PFA, til Jyllands-Posten.

Tue Østergaard, marketingschef i ABG Sundal Collier, mener, at selskaber, der indfrier eller hæver deres forventninger knap bliver bemærket, mens de selskaber, der enten kun lever op til forventningerne eller værre, nemt bliver straffet med en faldende aktie.

Selv om det i sidste ende er selskabernes ansvar at sørge for, at deres langsigtede værdiskabelse bliver tilgodeset, kan investorernes høje forventninger alligevel påvirke beslutningerne. Da Coloplast i november sidste år sænkede forventningerne på den mellemlange bane for at tjene flere penge på den lange, faldt aktien omkring 10 pct.

Ifølge Henrik Henriksen ligger problemet i, at hvis hvert næste kvartal skal være det vigtigste, risikerer selskaberne at gå glip af langsigtede muligheder.

/ritzau/FINANS