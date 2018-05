Investorernes »sørgetid« over Kåre Schultz er forbi: Nu har Lundbeck indhentet det tabte

Onsdag passerede Lundbeck-aktien den tidligere lukkerekord på 411,80 kr., som blev sat dagen før den velansete topchef annoncerede, at han havde sagt ja til et job som administrerende direktør for det israelske medicinalselskab Teva.

Meldingen sendte dengang Lundbeck-aktien ned med næsten 14 pct., og så sent som i februar var aktiekursen bare 290 kr. Siden er det gået hastigt fremad. Onsdag lukkede Lundbeck i rekorden 418,30, og torsdag eftermiddag er prisen steget yderligere til 421,90 kr. per aktie.

Med andre ord kunne det se ud som, at markedets sørgetid over Kåre Schultz er forbi.

- Selv om Kåre Schultz har gjort det fantastisk var kursfaldet i kølvandet af hans fratrædelse nok en kende for markant, siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Han peger på, at Lundbecks regnskaber fortsætter med at vise fremgang under finansdirektør Anders Götzsche, der har fået ansvaret som fungerede administrerende direktør, indtil Lundbeck har fundet en permanent løsning.

I første kvartal steg Lundbecks driftsresultat til 1656 mio. kr. fra 1011 mio. kr. og lå dermed markant højere end analytikernes forventninger om et resultat på 1232 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

- Mange af de effekter, vi ser spille positivt ind på Lundbecks omsætning og indtjening, blandt andet Lundbecks nuværende produktportefølje, var allerede på plads, før Kåre Schultz tiltrådte, siger Søren Løntoft Hansen og uddyber:

- Jeg tror, at markedet har undervurderet, at det salg, der i de kommende år falder væk, er på produkter, de har indlicenseret og betaler royalties på. Det betyder, at der ikke længere skal betales så mange royalties, og det betyder, at lønsomheden forbedres på den produktsammensætning, Lundbeck har i årene fremover. Det tror jeg, at markedet har undervurderet.

I perioden fra Kåre Schultz blev annonceret som ny direktør i Lundbeck til han sagde sit job op, nåede Lundbeck-aktien at stige 216 pct.