Investorer trodser Trump-tweet: Nike-aktien sendes op fra åbning

Nike fik tirsdag en over snuden på børsen i USA, efter at den omstridte tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick blev valgt som en af profilerne til en kampagne, der skal markere 30-årsjubilæet for virksomhedens kendte slogan "Just Do It".

Valget af Kaepernick, som i 2016-sæsonen var den første spiller til at knæle under nationalsangen i protest mod politivold mod afroamerikanere, fik aktien til at falde med 3,2 pct. tirsdag.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har onsdag sendt en bredside afsted med den amerikanske sportstøjsproducent på Twitter:

- Ligesom NFL (den bedste liga for amerikansk fodbold i USA, red.), hvis seertal er faldet dybt, bliver Nike fuldstændig tværet ud af vrede og boykot. Jeg undrer mig over, om de havde nogen idé om, at det ville gå sådan?, skriver han.

Den besked er dog tilsyneladende ikke nået ud til investorerne. De kvitterer således med at sende Nike-aktien op med 0,7 pct. umiddelbart efter åbningen af de amerikanske børser onsdag.

/ritzau/FINANS