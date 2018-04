Investeringsselskab øger igen spekulationen i kursfald i Bavarian

AHL Partners har øget sin short-position i selskabet til 1,83 pct. af aktierne fra 1,78 pct..

Det viser en indberetning til Finanstilsynet.

Første gang det blev offentliggjort, at AHL Partners havde optaget en short-position på mere end 0,50 pct. var i begyndelsen af april. Siden da har investeringsselskabet øget sin position.

Det bliver først offentliggjort, at en investor har øget sin short-position, når antallet af aktier overstiger 0,50 pct.

Bavarian Nordic har været under heftig belejring fra short -spekulanter siden selskabets årsregnskab, hvor blandt andet skuffende forventninger til 2018 lagde pres på aktien - og altså siden har fået flere til at spekulere i yderligere fald.

Når man vælger at gå " short ", låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage,

Torsdag steg Bavarian Nordic-aktien 6,2 pct. til 170,50 kr.