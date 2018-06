Investeringsøkonom om Netcompany: Har haft succes med at sprede aktier på tilpas mange hænder

Administrerende direktør for Nasdaq OMX Copenhagen - Københavns Fondsbørs Nikolaj Kosakewitsch holder tale, da Netcompany børsnoteres og handlen skydes i gang ved et arrangement i DR Byen i København, torsdag den 7. juni 2018. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali

Netcompanys første dag på børsen er ved middagstid en succes for selskabet. Aktien blev solgt til 155 kr. per styk forud for børsnoteringen, men ved middagstid handles aktien til 195 kr. Det er en stigning på over 25 pct.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen vurderer, at en af de ting der er lykkedes, er noget, som Nets mislykkedes med totalt.

- Det er lykkedes, at sprede aktierne på så tilpas mange hænder og give de kortsigtede investorer så tilpas få aktier, at det befordrer en positiv udvikling. Der vil altid være kortsigtede investorer, som køber og hjemtager gevinsten, men de drukner nærmest i den massive købsinteresse, skriver Per Hansen i en kommentar.

Han tilføjer, at udfordringen med Nets især var, at der var mangel på efterspørgsel fra investorer, mens en betydelig del af efterspørgslen kom fra lykkeriddere.

Ifølge Per Hansen er det er godt tegn, at udenlandske mæglere køber Netcopmpany-aktien. Og ved middagstid er det udenlandske investorer, der står for 84 pct. af nettokøbene af Netcompany-aktien. Han vurderer, at Netcompany sætter et godt eksempel.

- Der er ikke én, men mange gode grunde til at være glad for dagens udvikling. Både for de bestående men også for de nye aktionærer. Og for Danmark. Netcompany viser, at det er muligt at vokse markant, fastholde en høj profitabilitet og skabe arbejdspladser. Bravo!, skriver Per Hansen.

Ved middagstid er markedsværdien steget til 9,75 mia. kr., hvor markedsværdien inden den første handel torsdag morgen var 7,75 mia. kr.

/ritzau/FINANS