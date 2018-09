Investeringsbank: Danske Banks hvidvasksag udløser næppe bøde i USA eller direktørexit

Selv om Danske Banks hvidvasksag i Estland atter kom i fokus tirsdag og sendte aktien over 6 pct. lavere, så ryster man ikke på hånden i Jefferies, der holder fast i sin købsanbefaling.

- Vi ser stadig begrænset risiko for en amerikansk bøde i sagen og venter, at den administrerende direktør (Thomas Borgen, red.) fortsætter, hvorved bekymringer om en strategiændring kan afværges, skriver Jefferies i et notat.

Banken adresserer dermed et af de spørgsmål, som optager markedet, nemlig risikoen for en stor amerikansk bøde i sagen og muligheden for, at sagen får følger for ledelsen.

Jefferies anser det imidlertid for næsten sikkert, at bestyrelsen allerede nu har vurderet, om ledelsen kan holdes ansvarlig, al den stund at bankens egen undersøgelse af omstændighederne blev indledt tilbage i september sidste år.

Alligevel går aktien en usikker periode i møde, hvor den kan svinge på grund af usikkerhed om bødestørrelse, mener børshuset.

Jefferies har indbygget 1,5 mia. kr., som Danske Bank vurderer at have tjent på transaktionerne og har tilbudt at betale som følge af sagen. Dertil kommer de 5 mia. kr., som Finanstilsynet i maj skønnede, at der kan være behov for at lægge oven i solvensbehovet for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici som følge af svagheder i bankens governance.

Banken mener herudover, at det er svært at afgøre, hvor meget sagen kan ende med at koste Danske Bank i bøder. En mindre rundspørge foretaget af Bloomberg viser et konsensus på 4,3 mia. kr.

Jefferies sænker forventningerne til Danske Banks tilbagekøbsprogram for perioden 2018-2020 til årligt 3 mia. kr. fra 5 mia. kr. Desuden sænkes estimaterne for bankens indtjening i de kommende år som følge af lavere estimater for handelsindtjeningen.

Endelig har Jefferies skåret kursmålet for aktien til 247 kr. fra 269 kr.

/ritzau/FINANS