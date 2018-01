IBM og American Express vil stjæle fokus i grønt marked i USA

Ugens sidste handelsdag tegner til at blive en positiv en af slagsen, og både de europæiske aktier og de amerikanske futures stiger omkring en time før handelsstart.

Markedsdeltagerne kan dog også blive påvirket af frygten for en amerikansk regeringsnedlukning.

Politikerne i Repræsentanternes Hus vedtog torsdag et lovforslag til finansiering af regeringens aktiviteter frem til 16. februar og undgik dermed en nedlukning i weekenden, når den eksisterende bevilling udløber. Men forslaget skal stadig godkendes af Senatet, hvor usikkerheden om en vedtagelse er anderledes stor.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på 0,2 pct. i 2798,03. Dow Jones-indekset sluttede med et tab på 0,4 pct. i 26.017,81, mens Nasdaq-indekset endte med dagens mindste fald på under 0,1 pct. i 7296,05.

På selskabsfronten er der flere nyheder at handle på, da både IBM og American Express offentliggjorde regnskabstal efter børslukketid torsdag.

Den amerikanske it-gigant IBM havde en stigende kvartalsomsætning for første gang i seks år i fjerde kvartal, og både omsætningen og indtjeningen var en spids højere end ventet.

Omsætningsfremgangen kom ikke fra virksomhedernes fremtidssatsning på højmarginale aktiviteter, der omfatter cloud computing og kunstig intelligens. Aktien falder 3,3 pct. i formarkedet.

Kreditkortfirmaet American Express slog analytikernes forventninger i sit regnskab for fjerde kvartal, men selskabets egne forventninger til 2018 viste sig at være skuffende.

For 2018 forventer selskabet et resultat i intervallet 6,90-7,30 dollar per aktie, og der er under de 7,38 dollar, som analytikerne havde ventet for resultatet i indeværende år ifølge Bloomberg News. Aktien falder 2,6 pct. i formarkedet.

Amerikanske Schlumberger, der er en af de største underleverandører til oliebranchen, var klar med regnskab for fjerde kvartal fredag før handelsstart, og det var bedre end ventet.

Overskuddet før særlige poster landede på 0,48 dollar per aktie. Analytikerne havde til sammenligning ventet et overskud på 0,44 dollar per aktie ifølge Bloomberg News.

I formarkedet falder aktien 0,4 pct.