Hjernen bag Islands »store bitcoinkup« på flugt

Han er stukket af. Sindri Thor Stefansson, den formodede hjerne bag Islands største tyveri i marts, har forladt øen på falsk pas. Hjernen, bag det som lokale medier døbte »Det Store Bitcoin Kup«, stak dog efterfølgende af gennem et åbent fængselsvindue og blev sidst set på vej mod et fly til Sverige, skriver BBC og lokale medier.

Stefansson blev anholdt i forbindelse med tyveriet af 600 computere til såkaldt bitcoin-mining - altså udvindelse af kryptovalutaen bitcoin. Den digitale møntfod er især blevet eftertragtet efter en massiv kursstigning i 2017, der i slutningen af november var helt oppe og kysse de 20.000 dollar - godt 120.000 kr. - inden den dykkede. Den er dog i skrivende stund stadig forhandlet til omkring 48.000 kroner per mønt.

I islandsk sammenhæng er tyveriet uden sidestykke, og tegner sig som det største i republikkens 74-årige historie.

»Vi har ikke set et tyveri i denne størrelsesorden før. Alt tyder på, at der er tale om velorganiseret kriminalitet,« lød det i marts fra Helgi Kjartansson, der er politimester i øens sydvestlige region Reykjanes.

Svensk politi har ifølge The Charlotte Observer ikke pågrebet Stefansson i Sverige.