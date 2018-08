Her er årets fire stjerneskud på aktiemarkedet

Ambu: 140 procent vækst i år

Medicovirksomheden Ambu har i år været den mest succesfulde C25-aktie. Per Hansen fremhæver to årsager bag Ambus gode år til dato.

»For det første er Ambus kurs mere end tyvedoblet de seneste fem år, og succes avler succes. Investorerne klæber sig fast til selskaber, der har vist, at de er i stand til at bevare en god udvikling over længere tid,« siger han.

»Den anden faktor er, at Ambu har fremlagt en ny strategiplan, der fastslår, at de frem mod 2020 skal vokse med 13 til 15 procent og i 2020 have en indtjeningsevne på 24-25 procent før renter og skat. Det ser investorerne i den grad som en realistisk målsætning, som de også tror, Ambu også vil være i stand til at overgå,« siger investeringsøkonomen.

SimCorp: 54 procent vækst i år

Det danske softwarefirma SimCorp er et de nye selskaber på C25-indekset. Ifølge Per Hansen belønner investorerne SimCorp, fordi selskabet gang på gang har opjusteret og dermed har dokumenteret, at de er rigtig gode til at lave software til den finansielle sektor.

»De har leveret vedvarende gode resultater, og jeg tror også, det har betydet noget, at de er et af de tre selskaber, der kom med i C25-indekset ved seneste udskiftning. De selskaber, der ligger i periferien af et større indeks, vil ofte opleve en stigning, hvis de kommer ind med momentum,« siger Per Hansen.

»Her er det altså vigtig at understrege, at SimCorp er kommet med, fordi deres kurs har vokset sig stor og stærk som følge af, at de har gjort det fremragende, og det er altså ikke, fordi nogle andre er faldet drastisk. Den kausalitet er vigtig at holde for øje, for det er noget, investorerne belønner,« siger han og fortsætter:

»Da Nets blev børsnoteret, kom selskabet direkte ind i indekset, fordi deres markedsværdi gjorde dem til en af de 25 største virksomheder. De kom ind, fordi de var store, og det havde ingen kurseffekt. SimCorp kom ind på grund af momentum, og det er her, forskellen ligger.«

GN Store Nord: 53 procent vækst i år

GN Store Nord, der laver høreapparater og headsets, har indhentet sine konkurrenter i løbet af de seneste fire til fem år, siger Per Hansen, som peger på, at Store Nord har vist investorerne, at selskabet er med i front, når det gælder teknologisk viden, vækst i høreapparatsektoren og at forrente investorernes penge.

»GN Store Nord er nu pænt højt prisfastsat i forhold til indtjeningen, men har flere gange opjusteret forventningerne, og det er naturligvis noget, investorerne er vilde med. Når der er indtjeningsmomentum, vil kursen fortsætte med at stige. Der er få, der sælger noget, der går godt. Så igen har vi et selskab, der er gode indenfor deres niche, og hvor man kan tale om, at succes avler succes,« siger han.

ChemoMetec: 235 procent vækst i år

Per Hansen beskriver ChemoMetec-aktien som værende »eksploderet op i stratosfæren«. Biotekselskabet, der producerer og sælger celletællere, er med længder det smallcap-selskab, der har set den største fremgang siden årets start.

»Langt hen af vejen er det de samme dynamikker, der gør sig gældende, bare på mindre målestok. Det er et selskab, hvor det kan være svært at retfærdiggøre prisfastsættelsen i forhold til selskabets størrelse og indtjeningsevne. Men de er løbende kommet med gode nyheder, hvor de har opjusteret forventninger til omsætning og indtjening,« siger han:

»Der findes et gammelt mundheld, der lyder »valuation doesn’t matter until it matters«. Det vil sige, at så længe stemningen er god, er der ikke nogen, der spørger, hvornår vi skal hjem, og kunderne bliver ved med at være stamkunder ved baren. Det vil sige, så længe der kan tegnes et billede af, at den positive udvikling fortsætter, køber investorerne ikke sjældent ind på festen,« siger Per Hansen.

De største risici fremover

Hvad angår de risici, der er forbundet med de danske stjerne-aktier, ser Per Hansen forskellige overordnede risici på kort og lang sigt.

»På kort sigt er den største risiko for de her aktier, at vi kommer ud for en situation, hvor hele aktiemarkedet lider et knæk. Når investorerne bliver nervøse, er det ofte aktierne, der er steget mest, og hvor der er mange stemningsinvestorer om bord, der får de største kursklø. Det skyldes, at der er mange, der køber ind på selskaber, der rider på en succesbølge, fordi stemningen er god, og omvendt er der altså mange, der falder fra,« siger Per Hansen.

»På lang sigt er risikoen altid, at andre selskaber, der ligger i slipstrømmen af successelskaber indenfor et områder, lykkes med at indhente frontløberne. Særligt for GN Store Nord og SimCorp kan man sige, at der er en risiko for, at andre bliver i stand til at udfordre dem på deres niche, hvor de har en markedsdominerende position. Det er præcis det, GN er lykkes med overfor sine konkurrenter, og det kan pludselig gå den anden vej,« siger investeringsøkonomen.