Har du hørt om Robin Hood-indekset? Kjeld kan holde Danmark kørende i 25 dage

Danmarks rigeste mand, Kjeld Kirk Kristiansen - tredje generations ejer af LEGO Koncernen og formand for bestyrelsen i KIRKBI A/S.

Godmorgen

Det er mandag, og vi har taget hul på en ny uge, hvor store dele af Danmark holder vinterferie.

Vi skal i den overflyvning forbi afkastjagt blandt danskerne, detailbranchens store udfordring og en 75 år gammel bombe i en lufthavn i det centrale London. Men vi begynder dagen med, hvad der bedst kan beskrives som et tankeeksperiment.

1

Hvor mange dage kan landets rigeste person holde et land kørende med alle dets udgifter? Det spørgsmål har erhvervsmediet Bloomberg forsøgt at besvare med et regnestykke, der er inspireret af legenden om Robin Hood, der tog fra de rige og gav til de fattige.

Bloomberg kalder det selv Robin Hood indekset og har set på 49 lande med forskellige politiske systemer og udgifter til statsapparatet. Bloomberg har derfor udpeget de enkelte landes rigeste person og har regnet på, hvor længe vedkommendes pengekasse kunne holde et land kørende, inden den var tom.

I Danmark er det Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen. Bloomberg har opgjort hans formue til 12,5 milliarder dollar, hvilket svarer til 75 milliarder kroner. Bloomberg har opgjort den danske stats daglige udgifter til 500 millioner dollar svarende til i omegnen af tre milliarder kroner, og dermed kunne Kjeld Kirk Kristiansen egenhændigt betale alle landets udgifter i 25 dage.

Noget større udgifter er der i det folkerige Kina, hvor Alibaba-stifter Jack Ma har en formue, der rækker til at betale for udgifterne i 4 dage i landet med mere end en milliard mennesker. I USA kan Amazon-stifter og verdens rigeste mand Jeff Bezos betale regningen i 5 dage. Det samme kan Dieter Schwarz i Tyskland og hertugen af Westminister i Storbritannien, 27-årige Hugh Grosvenor.

Det land, der kan fungere i længst tid på et enkelt menneskes nåde, er Cypern. Her er lommerne så dybe hos den norskfødte forretningsmand John Frederiksen, at landets regninger vil blive betalt i 441 dage.

Blandt de 49 udvalgte lande er der kun fire kvinder blandt de rigeste. Det er i Angola, Australien, Chile og Holland.

Se hele Robin Hood-indekset på Bloomberg.com.

Berlingske Business anbefaler:

Emil er blevet ekspert: »Det er jo megafedt kun at være 21 år og kunne gøre kvinder på 60 år klogere«

Her kan du nominere kandidater til årets Talent 100-magasin

Kopikamp med Ilva endte med regning til dansk designer

2

Færre unge synes, at en karriere i detail­branchen er attraktiv, viser en ny under­søgelse. Flere virksomheder har allerede nu svært ved at tiltrække arbejdskraft.

Ifølge en ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering angav fem pct. af virksomhederne inden for handel, der dækker over detail-, engros- og bilhandel, i efteråret 2017, at de inden for de seneste to måneder havde oplevet forgæves rekruttering. 20 pct. af dem svarede, at de ubesatte stillinger var skyld i produktions­begrænsninger.

Og det er et rekrutteringsproblem, der ikke ser ud til at blive mindre. Færre unge finder det nemlig attraktivt at arbejde i detail­branchen, viser en ny undersøgelse, der ­offentliggøres i kon­sulent- og videnshuset ­Retail ­Institute Scandinavia-udgivelsen ­»Refresh Retail«.

Bliv klogere på din privatøkonomi i podcasten »Dine Penge«.

Find alle udsendelser fra Berlingske Business i din podcast-app og på Apple TV, på Spreaker.com eller via iTunes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.

3

31 procent af de nye investeringskunder i Danske Bank Wealth valgte sidste år en høj eller meget høj risiko for deres investeringer. Dermed er investorerne gået markant op i risiko, skriver Finans. For fire år siden var andelen af nye kunder med høj investeringsrisiko cirka halvt så stor. Også i Nordea er flere investorer gået op i risiko.

Samtidig har banker og pensionsselskaber selv købt flere aktier. Kunderne er blevet belønnet med høje afkast, men den aktuelle aktieuro slår også langt kraftigere igennem. Traditionelt smider privatkunder deres aktier, når aktiemarkedet bliver råt. Men bankerne frygter ikke, at kunderne har fået for høj risiko. Banker og pensionsselskaber har dog også øget risikoen. Danske Bank har lige nu 10 procent flere aktier end normalt. Nordea ligger med 5 procent overvægt.

4

London City Airport oplyste søndag aften, at man har indstillet flytrafik til og fra lufthavnen efter fundet af en bombe fra Anden Verdenskrig i floden Themsen tæt ved landingsbanerne, skriver Ritzau. Bomben blev nærmere bestemt fundet nær havnen King George V Dock, der ligger tæt ved en landingsbane i Londons mest centralt beliggende lufthavn.

Londons Metropolitan Police siger, at fundet af bomben skete omkring klokken fem om morgenen lokal tid søndag. Eksklusionszonen trådte i kraft omkring klokken ti om aftenen - 17 timer senere. Specialister arbejder sammen med flåden om at få den store bombe fjernet.

Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, vil holde øje med følgende tre ting i dag.

De amerikanske aktier sikrede med en slutspurt en god afslutning på ugen og en tilsvarende god start i Asien, som vil blive fulgt op af en grøn aktieåbning i Danmark. Kulminerede nedturen og de store udsving i fredags?,

Spillet om TDC fortsætter. TDCs ledelse og bestyrelse vil hævde, at de har fremlagt den bedste og rigtigste plan, mens et konkurrerende konsortium med deres anden plan vil hævde det samme. Investorerne vil holde øje med om der kommer nye detaljer frem om forløbet, som kan påvirke aktiekursen.

Det har ikke mindst været de stigende amerikanske renter og bevægelsen op imod ”3 % rentemuren” (10 årige amerikanske statsobligationer), som har gjort investorerne nervøse. I dag og de kommende dage vil investorerne derfor holde et godt øje med renteudviklingen. Efter den første aktienedtur faldt renterne en del. Det var ikke tilfældet i slutningen af sidste uge. Har investorerne på rekordtid vænnet sig til de stigende renter og var korrektionen således altovervejende af teknisk karakter, hvor rentebevægelsen gjorde det korrektionsudslag, som tidligere tider med usikkerhed ikke har kunne gøre?

kl 8.00: Danmark: Forbrugerpriser, jan,

kl 12.30: Københavns Lufthavne: Trafikstatistik

Et stille comeback præger de asiatiske aktiemarkeder mandag, hvor der rådes en smule bod på sidste uges markante nedtur

Nikkei 225 lukket

Topix lukket

Hongkongs Hang Seng +0,6

China Shanghai Composite +0,5

China CSI 300 +0,8

Taiwan Taiex +0,5

Sydkoreas Kospi +1,2

Indiens BSE Sensex +0,7

Singapores STI +0,5

Sydney ASX 200 -0,3