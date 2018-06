Handelskrigen kan sende aktier op på kort sigt - men pas på om et par måneder

Internationale analytikere og kommentatorer vurderer nu, at vi er kommet over det punkt, hvor tingene kan rulle tilbage til gamle dage, før Trump startede med at indføre importtold overfor Kina og Europa, men også den nære samhandelspartner Canada. Faktisk er det meget sandsynligt, at tingene kun eskalerer herfra, fordi det eneste Trump forstår er hård gengældelse.

I en analyse i søndages udgave af Økonomisk Ugebrev Finans skriver Jacob Kirkegaard blandt andet følgende: »Resten af verden må gøre sig klart, at det beklageligvis ikke kun er Trump som i dag er protektionist i USA. Handelshindringer er faktisk et af de emner, som har ganske stor opbakning i også det Demokratiske Parti. Utilfredsheden med den globale handel i USA skyldes i bund og grund, at WTO og Kina er blevet gjort til nemme politiske syndebukke for USAs stigende indkomstulighed. Derfor skal man ikke tro, at Amerikas stigende protektionisme forsvinder af sig selv. Heller ikke hvis Trump pludselig blev tvunget til at trække sig tilbage. Derfor er det meget vigtigt, at resten af verden sender hele det amerikanske politiske system et klart signal om, hvor økonomisk kostbar protektionismen vil være for USA.« Jacob Kirkegaard argumenterer for, at det eneste Trump forstår er hård gengældelse.

Vi forventer, at aktiemarkederne indenfor nogle måneder vil begynde at indprise denne udvikling i værdiansættelserne, og det vil lægge et pres på aktiemarkederne. Øget protektionisme vil ramme den globale vækst negativt, og dermed også virksomhedernes overskud. Importtold kan også betyde stigende priser, og dermed øget inflation.

Men på den helt korte bane kan aktierne alligevel reagerer positivt på grund af faldende obligationsrenter: Den ovenfor beskrevne udvikling kan dog også betyde, at aktiemarkederne i første omgang vil reagere positivt på grund af vigende obligationsrenter. Effekten af handelskrigen bliver først mere synlig om nogle måneder. Men markedet vil sandsynligvis forvente, at centralbankerne på grund af det negative scenarie vil være meget tilbageholdende med at sætte de korte renter op.

Det kan give faldende eller uændrede obligationsrenter, og det vil aktiemarkedet på den korte bane belønne. Hvornår det hele tipper over vil meget afhænge af meldinger om gengældelser mod USA og nye gengældelser fra USA. Vi har tidligere set tilbage i 2002, at aktiemarkederne blev sendt 30 procent ned på grund af en omfattende handelskrig, som dog næppe vil blive gentaget i samme styrke denne gang.

Andre langsigtede drivkræfter understøtter aktiekursfald: Vi ser andre drivkræfter, som kan medføre recessionslignende tilstande i løbet af efteråret, udover en eskalerende handelskrig:

For det første begynder de positive effekter af Trumps skattecheck at aftage i styrke. Det har givet meget stærk vækst i USA i andet kvartal. Men en stribe ledende indikatorer er allerede begyndt at vise svaghed. Dermed er USA ved at køre ind på samme spor, som europæisk økonomi har befundet sig på de seneste 3-4 måneder, nemlig aftagende vækstmomentum.

For det andet vil centralbankernes normalisering af pengepolitikken med færre obligationsopkøb stadig spille en rolle. Det kan godt være, at rentestigningerne kommer langsommere end forventet. Men vi tror ikke, at den europæiske centralbank vil ændre på udmeldingen om, at obligationsopkøbene vil stoppe ved årets udgang.

Og for det tredje forventer vi, at hverken europæiske eller amerikanske virksomheders overskud i 3. kvartal vil leve op til analytikernes meget høje forventninger. Til gengæld kan de kommende regnskaber for 2. kvartal meget vel overraske positivt, og det kan udløse den sidste aktiefest før en større nedtur.

Indrømmet: Der tegner sig fortsat et ret mudret billede. I Økonomisk Ugebrevs portefølje bliver strategien herfra at skrue stille og roligt ned for den samlede risiko – i forlængelse af at den forventede markedssvaghed faktisk indfinder sig. I denne uge har vi ændret på sammensætningen, så vi har 75 procent aktier og 10 procent afdækning, i form af certifikater i Bear DAX, som stiger i faldende markeder.

Markedet er fortsat i en vent-og-se situation, hvor der ikke er fuld klarhed om retningen. Derfor vil der sikkert fortsat ske test lidt op og lidt ned, indtil der kommer mere afgørende signaler, eksempelvis i form af nye centralbankudmeldinger eller nyheder om Trumps handelskrig.

