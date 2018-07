Guld falder til etårigt lavpunkt

Det var ellers lidt i plus over for dollaren tidligt på dagen, men da chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, tirsdag morgen talte for senatets bankkomite, sendte han guldet i minus.

Federal Reserves topchef fortalte nemlig, at bankens planer om "gradvise renteforhøjelser" er den rigtige vej "for nu", og dermed lægges der fortsat op til to renteforhøjelser mere i 2018 samt yderligere i 2019.

Og guldet har det med at falde, når de amerikanske renter stiger. Guld betaler som bekendt ikke rente, men anvendes som en sikker havn for investorer i nervøse tider. Udsigten til en solid amerikansk vækst, som fordrer yderligere renteforhøjelser, lægger derimod op til en styrkelse af dollaren, da amerikanske obligationer har udsigt til at give højere renter.

- På den ene side er vi opmærksomme på, at hvis vi hæver renten for langsomt, kan det lede til høj inflation og uhyrligheder på de finansielle markeder. Hvis vi på den anden side hæver renten for hurtigt, kan det svække økonomien, og inflationen kunne være lavere end vores mål gennem længere tid, sagde Jerome Powell tirsdag.

Prisen på faldt tirsdag med 1,1 pct. til 1227,65 dollar for en troy ounce - på gammelt dansk en "unse". Man skal helt tilbage til den 14. juli sidste år for at finde en pris i samme niveau, og i mellemtiden har guldprisen været helt oppe i 1358,46. Det var i slutningen af januar.

- Guld er ikke den foretrukne havn nu, siger George Gero, administrerende direktør i RBC Wealth Management, til Bloomberg News.

Gero peger på, at Powells udtalelse er et vink til investorerne om, at USA's økonomi er i god form, og at renteforhøjelserne er sat på skinner.