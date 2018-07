Godt vejr og VM trækker ølaktierne til toppen af C25

Englands sejr over Colombia blev skyllet ned til glæde for blandt andre Carlsberg

Onsdag eftermiddag har Carlsberg indtaget topplaceringen i det danske eliteindeks med en stigning på 2,2 pct. til 768 kr., og Royal Unibrew ligger med den næststørste stigning - 1,3 pct. til 510 kr.

Ifølge Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, kan en del af den gode stemning komme fra tirsdagens VM-kamp mellem England og Colombia.

- England er gået videre, og det kan sagtens være det, der giver et løft til Carlsberg, der er godt med på det engelske marked. Det er trods alt mere vigtigt, at England går videre, end at Colombia gør det - set fra Carlsbergs synspunkt. Det er noget, der kan være med til at drive det lidt. Der bliver nok drukket et par øl ekstra på lørdag, når de skal i gang med kvartfinalerne, siger han til Ritzau Finans.

Han påpeger dog også, at det generelle marked udvikler sig meget roligt, og at der heller ikke er den store volumen i onsdagens marked, hvilket gør det nemmere at flytte aktierne i markedet.

FORVENTER OPJUSTERING

Hos ABG Sundal Collier fremhæver børsmægler Anne Sophie Riis det gode sommervejr som en positiv faktor for Carlsberg - og at VM generelt også sætter gang i ølsalget.

- Markedet har vel en antagelse om, at der drikkes mange øl, når der spilles fodbold. Og så er vejret godt, og det plejer at være godt for ølproducenterne. Specielt for Carlsberg, der har en stor andel af forretningen i Nordeuropa, siger hun til Ritzau Finans.

- Vi har en købsanbefaling på Carlsberg og regner med en opjustering i forbindelse med regnskabet, så vi er også positivt indstillede på andet kvartal, fortsætter hun.

Royal Unibrew opjusterede i juni forventningerne til 2018 - netop på grund af det "ekstraordinært" gode vejr hidtil i Nordeuropa, der har sat gang i salget. Udover vejret har bryggeriet også nydt godt af en hurtigere integration af et opkøbt italiensk sodavandsmærke end ventet, fortalte Royal Unibrew.

Carlsberg-aktien er steget 11 pct. siden 1. maj, mens Unibrew er gået hele 25 pct. frem i samme periode.