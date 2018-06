GN's aktionærer får jackpot: Opjustering giver gevinst på 4,5 mia. kr.

En opjustering af forventningerne til 2018 medvirkede torsdag til at sende GN Group-aktien i rekord efter en hæsblæsende stigning.

Aktien sluttede samlet 12 pct. højere i 282 kr., og gav værdien af aktionærernes depoter et løft på i alt 4,5 mia. kr. Efter stigningen har GN Group nu en markedsværdi på over 41 mia. kr.

GN's opjustering skyldes en stærk udvikling i salget i forretningsbenet GN Audio, der producerer og sælger headsets.

Her ventes nu en organisk omsætningsvækst på "op til" 15 pct. i 2018 mod tidligere "omkring" 9 pct. Desuden ventes EBITA-marginen nu at blive "mere end" 18 pct. mod tidligere "mere end" 17 pct.

- Vi vidste godt, at vi havde gode produkter, men der er altid usikkerheder, når man skal lancere nye produkter, blandt andet fordi det skal glide i hele leverandørkæden, men det er gået rigtig, rigtig godt, og nu har vi så meget fast grund under fødderne, at vi kan give de her forventninger til hele året, siger GN Audio-direktør René Svendsen-Tune til Ritzau Finans.

Forventningerne til GN Groups andet forretningsben, GN Hearing, er uændrede.

Ud over opjusteringen, der blev belønnet af storbanken JPMorgan med et løftet kursmål på 301 kr. mod tidligere 272 kr., nød GN-aktien torsdag tillige godt af en positiv stemning i aktiemarkedet, efter at Den Europæiske Centralbank havde annonceret, at den rekordlave rente som minimum vil blive fastholdt indtil udgangen af sommeren 2019.

/ritzau/FINANS