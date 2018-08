GN slår ørerne ud: Det knager og brager på markedet

Der er flot fremgang til GN-koncernen trods lavere valutakurser. Headset oplever et boom i salget. Hearing vinder markedsandel, men sammenlægningen af Widex og Sivantos kom som et chok – så GN er udfordret.

Udviklingen er for alvor ved at tage fart for GN-koncernen. Dynamikken kommer både fra selskabets egen indsats i produktudvikling og salg, men også udefra i form af forandringer i høreapparatbranchen.

Strukturen er brudt op efter mange år med fastlåste forhold for markedsandele og dermed magten. For GN gælder det ikke alene om at følge med, men om at være med i front angående produktudvikling. Teknisk står man angiveligt godt, men det kan blive sværere fremover efter sammenlægningen af Widex og Sivantos, ændringer i salgsleddet og udsigt til et friere marked i USA. Et opbrud er i gang.

Inden for headset (GN Audio) går udviklingen i en helt anden retning, og salgskanalerne udgør ikke noget problem.

GN står på disse to ben, som er uafhængige. I princippet kunne man frasælge det ene og beholde det andet, ligesom DSV frasolgte DSV miljø. Overlap er dog ved at få betydning, idet man kan overføre lyd fra telefoner, TV og musikanlæg til et høreapparat.

Alle former for input

Jabra headset er avancerede trådløse telefoner til »unified ommunications« og håndterer alle former for input, uanset om det drejer sig om fastnet, mobilnet eller internet. Erhverv udgør kernegruppen af kunder, og det giver mulighed for hyppig udskiftning med nyt udstyr. Stykprisen for hver medarbejder er lav, og for GN Audio som leverandør betyder det et marked med god respons på selv små nyheder eller pænere design. Trods stor indsats i produktudvikling har der dog været en periode med moderat fremgang i afsætningen. Nu ser der ud til at være opnået et markant løft. Den organiske vækst forventes at blive på 18 pct. i år.

Det kniber dog fortsat med salget til privatmarkedet. Forbrugerne har mange andre valgmuligheder, og interessen for at lytte til musik tæller i valget af udstyr, da man vil have god lydkvalitet. Prisen spiller også en større rolle, og salget sker engros, hvilket indebærer en lavere pris til GN. Der er behov for bedre headset, som så kan overføres til kontorudgaverne.

Et interessant samarbejde er indledt med et tysk firma inden for kunstig intelligens. Hensigten må være at automatisere kundebetjeningen på en brugervenlig og samtidig effektiv måde. Intelligente headsets har større værdi, og dermed kan prisen hæves.

Divisionen har samlet sin egen indsats om to afgørende funktioner, produktudvikling og salg. Resten klares af underleverandører. Det åbner mulighed for at klare det boom i salget, som man nu oplever. Den interne fleksibilitet og hurtighed er i top. Samtidig har man koncentreret sig om salg til store kunder inden for kontorer, der ikke er prisfølsomme. Andre kunder udgør et supplement og bruges til profilering.

Nyt produkt i topklassen

ReSound LiNX Quattro er netop lanceret som nyt produkt i topklassen. GN søger konstant at forny sit sortiment med udstyr, der har forbedrede egenskaber og en mere brugervenlig udformning. Lavt energiforbrug og genopladning indgår som fremskridt denne gang. Hensigten er at trække markedet opad og dermed modvirke den løbende glidning nedad. Produktfornyelse er blevet et centralt punkt for fabrikanterne af denne form for minielektroniske apparater.

Karakteren af hjælpemidler for folk med høretab er klar, men brugernes vilkår for at opnå tilskud hos sundhedsordningerne varierer gevaldigt fra land til land. Lettere problemer med høretab betragtes ofte som et privat anliggende. Behovet øges med alderen, og derfor er pensionister vigtige som brugere. Højere levealder giver større salg til hver enkelt bruger. Her sker der også en udvikling i retning af tidligere start og dermed flere solgte styk pr. person. GN angiver en vækst i år på fire-seks pct. i antal styk for hele markedet, mens priserne reduceres med en-to pct.. Et andet vigtigt punkt er øget udbredelse i lande uden for OECD-området, hvor der er et stort udækket behov.

Tekniske finurligheder har dog pludselig fået mindre betydning som følge af det spektakulære opbrud i branchen. Tidligere havde Widex og Sivantos en sekundær stilling, men sammen placerer de sig på niveau med anføreren Sonova, der er lidt større end William Demant. GN er blevet lillebror. Detailforhandlerne kaldes »dispensers«, og her sker der også en koncentration i form af kæder og butikker ejet af de to store fabrikanter. GN ønsker ikke at eje butikker, men vil samarbejde, og det kræver adgang til frie forhandlere, der ikke ejes af konkurrenterne. Store forhandlerkæder ser også ud til at ville udnytte deres styrke.

Nye veje eller opkøb

Enten skal GN Hearing finde nye veje for at klare sig over for de tre store aktører, eller også ender selskabet vel med at blive opslugt af en af dem. GN Audio vil så være en medgift, som kan sælges fra. GN har ingen beskyttende storaktionær, og 70 pct. af aktierne ejes i udlandet. Her er aktieprisen eneste parameter. William Demant har økonomiske kræfter til et opkøb takket være Oticon-fondens reserver (ejerkontrol i Össur og Jeudan).

Forholdet mellem GN og William Demant har dog været helt nede på frysepunktet, selv om de bor tæt på hinanden. Samme forhold gjorde sig gældende for Novo og Nordisk, men i 1989 gik de sammen. Det har været til glæde og gavn for alle i dette land.

Aktien er så godt betalt, at der skal noget sådant til for at retfærdiggøre en købsanbefaling. Hold er vores konklusion.