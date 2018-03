Glunz & Jensen anbefaler aktionærerne at afvise tysk købstilbud

. Det vil være en økonomisk fejl at sælge sine aktier i Glunz & Jensen til det tyske selskab Heliograph, der har fremlagt et købstilbud på selskabet til 64 kr. per aktie - eller 106,2 mio. kr. for hele virksomheden.

Sådan lyder det fra bestyrelsen samt revisionsselskabet PWC, som har haft Glunz & Jensen under luppen.

De mener ikke, at buddet afspejler værdierne i selskabet, der producerer trykmaskiner til den grafiske industri.

- Tilbudskursen er lav og afspejler efter bestyrelsens vurdering ikke en rimelig værdiansættelse af Glunz & Jensen.

- Bestyrelsens vurdering understøttes af den af PWC udarbejdede fairness opinion, som konkluderer, at de økonomiske vilkår i Heliographs tilbud ud fra et finansielt perspektiv ikke er rimelige på tidspunktet for afgivelsen af fairness opinion, skriver bestyrelsen i sin redegørelse.

Glunz & Jensen-aktien koster mandag 72,50 kr., hvilket værdisætter selskabet til 120,4 mio. kr. Det er samtidig 13,3 pct. højere end Heliographs bud.

Heliographs købstilbud er fremlagt, fordi selskabet har krydset en ejerandel på 33,33 pct. af Glunz & Jensen, som ifølge dansk lov betyder, at man skal tilbyde at købe resten af aktionærernes aktier.

Det tyske selskab er ejet af virksomheden Max Rid, der er i samme branche som Glunz, og meldingen har været, at det ikke ventede den store tilslutning til tilbuddet.

- Tilbudsgiver har for nuværende ikke til hensigt at blive eneaktionær i Glunz & Jensen eller at afnotere selskabet, skriver Heliograph om tilbuddet.

Glunz & Jensen har i forbindelse med tilbuddet bedt PWC om at afsøge markedet for andre købstilbud, men der er ikke nyt på den front i den redegørelse, bestyrelsen har sendt ud til aktiemarkedet.

/ritzau/FINANS