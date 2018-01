Gigantiske klø til verdens største kryptovalutaer

En større korrektion har rystet kryptoverdenen de seneste par dage, og investorerne fortsætter med at rømme de største kryptovalutaer her onsdag.

Alle de tyve største kryptovalutaer falder.

Bitcoin er nede med 13,87 procent og koster nu 10.811,40 dollars. Korrektionen har også fået det første ”store” offer: Kryptovalutaen Bitconnect, som indtil for nylig havde en markedsværdi på 2,7 milliarder dollars (16,5 mia. kroner, red.) er faldet med 92,80 procent de sidste par dage.

Bitconnect er længe blevet betegnet som »svindel« af centrale personer i miljøet, og tirsdag aften meddelte selskabet på sin egen netside, at man nu lukker handelsplatformen ned.

Valutaen blev søndag handlet for 407,01 dollars, men står lige nu til 16,07 dollars. På de få kryptobørser, som fortsæt omsætter Bitconnect, går den for under 16 dollars.

Artiklen fortsætter under billedet På blot fire døgn er kryptovalutaernes samlede værdi faldet fra over 4.500 milliarder kroner til en aktuel værdi på knap 3.000 milliarder kroner. Målt i kroner og øre er der tale om det absolut største prisdyk i det unge kryptomarkeds historie.

Årsagen til den lukkede platform kan være den dårlige presseomtale, hackerangreb og ikke mindst advarsler fra myndighederne i de amerikanske stater North Carolina og Texas om, at driften er ulovlig og bør afsluttes.

Bitconnect fungerede på den måde, at investorer kunne låne selskabet kryptovaluta i bytte for et afkast, og dette afkast var så afhængigt af, hvor længe du lånte dem Bitcoins eller en anden digital valuta.

Selskabet udtalte på sin hjemmeside, at man kunne få op mod 40 procent i rente efter 120 dage ved at låne dem kryptovaluta til en værdi af 10.010-100.000 dollars.

Krypto op på G20-møde

Både Kina og Sydkorea har varslet regulering af kryptomarkedet, og flere centrale skikkelser er gået så langt som til at sige, at kryptohandel bør forbydes.

Det har formentlig også påvirket kursudviklingen.

Men det er ikke bare i Asien, at der arbejdes med at regulere det volatile marked. Chefanalytiker i Alt Design, Shuhei Fujise, siger til Reuters, at emnet kan blive diskuteret mellem verdens mægtigste ledere til marts.

»Kryptovalutaer kan blive begrænset inden G20-mødet i marts, hvor man kan komme til at diskutere en strammere regulering af markedet,« siger han.

På to uger er den samlede værdi af kryptomarkedet faldet fra 813 milliarder dollars til lidt over 477 milliarder.