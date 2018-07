Fredagens obligationer: Renterne blev sendt til vejrs

De europæiske obligationer endte med rentestigninger fredag, hvor et fravær af nøgletal betød, at politiske udmeldinger stjal overskrifterne.

Bevægelsen opad i renterne startede, i forlængelse af at USA's præsident, Donald Trump, ved middagstid varslede, at han er klar til at indføre told på kinesiske varer for op til 500 mia. dollar og dermed tage yderligere et skridt i handelskrigen.

På aktiebørserne i Europa gav udmeldingen fra Trump kursfald, men i stedet for de normalvis sikre obligationer blev pengene puttet i blandt andet guld, sølv, schweizerfranc og yen.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte 3 basispoint højere i 0,33 pct., og samme bevægelse kunne man se i lande som Tyskland, Frankrig og Holland.

I Italien var rentestigningen endnu større, og det hang ifølge Reuters sammen med rygter om, at den italienske finansminister, Giovanni Tria, kan blive presset til at gå af som følge af gnidninger med de to vicepremierministre i den nybagte koalitionsregering, Luigi Di Maio og Matteo Salvini.

Historien blev senere afvist af Luigi Di Maio, men alligevel gav det anledning til en højere risikopræmie på italienske statsobligationer.

Renten på landets tiårige statsobligation steg 8 basispoint til 2,58 pct.

/ritzau/FINANS